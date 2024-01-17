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Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло
У новому пакеті допомоги Німеччини дрони, БТРи та снаряди для танків
фото з відкритих джерел

Новий пакет допомоги містить 20 бойових машин піхоти Marder та 15 самохідних зенітних установок Gepard

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли снаряди, безпілотники та бронетранспортери.
Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

До нового військового пакету увійшли:

  • боєприпаси для танків Leopard 1A5;
  • 25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun;
  • 8 бронетранспортерів;
  • 16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;
  • 5 автівок для прикордонників;
  • 3 цивільні автівки;
  • 50 терміналів зв’язку SatCom;
  • 500 світлодіодних ламп;
  • матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;
  • майже 2 тис. бойових шоломів M92.

Також в уряді Німеччини зазначили, що новий пакет допомоги містить 20 бойових машин піхоти Marder та 15 самохідних зенітних установок Gepard.

Раніше, під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом 16 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц озвучив суму коштів, на яку Німеччина у 2024 році надасть Україні військової допомоги.

Теги: Німеччина військова техніка

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