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Китай запровадив нові правила щодо торгівлі стратегічними товарами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Китай запровадив нові правила щодо торгівлі стратегічними товарами
Китай запровадив нові торгові правила
фото із відкритих джерел

Китай посилено контролюватиме торговельну діяльність своїх команій 

Китай установив нові правила торгівлі стратегічними товарами. Китайська влада запровадила посилений статистичний контроль за імпортом нафти, залізняку, мідного концентрату, калійних добрив та експортом рідкісноземельних елементів. Про це повідомили у міністерстві комерції КНР.

Як уточнюється у поширеній заяві, зазначена продукція внесена до державного реєстру, який зобов'язує ліцензовані компанії, залучені до міжнародних угод із сировиною, надавати компетентним органам Китаю ключові дані щодо зовнішньоторговельної діяльності. Збором, упорядкуванням та аналізом відповідної інформації на регулярній основі має займатися Китайська торгова палата з імпорту та експорту металів, мінералів та хімічної продукції (CCCMC).

Це рішення набуло чинності 31 жовтня і діятиме протягом двох років.

Аналогічні заходи, як уточнюється, раніше існували щодо 14 видів іншої продукції. Йдеться про імпортовані народною республікою соєві боби, рапс, соєву, пальмову і ріпакову олію, соєвий шрот, свіже і сухе молоко, молочну сироватку, свинину, яловичину, баранину і пов'язані з ними субпродукти, про кукурудзяні вичавки, під тарифну квоту. Щодо всіх цих товарів, як зазначається, продовжують діяти самі правила контролю.

Раніше стало відомо, що спроба Росії домовитися про співробітництво в авіапромі з Китаєм і створити спільними зусиллями перший із часів СРСР власний широкофюзеляжний літак закінчилася провалом. Китай відмовився від спільного проекту із країною-агресором. Китай остаточно виключив російських партнерів із проекту лайнера CR929, який розробляли з 2017 року, плануючи створити конкурента Boeing та Airbus. 

Як пише South China Morning Post, китайський розробник літака – Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) – перестав згадувати Росію як учасницю проекту і тепер просуває літак місткістю 280 пасажирів як виключно китайську розробку.

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Теги: Сі Цзіньпін правила Китай

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