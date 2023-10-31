Зеленський у Time: як на скандальну статтю відреагували українці

На думку Княжицького, поява статті – результат двох помилок Зеленського і його офісу: комунікаційної й управлінської

Президент України Володимир Зеленський та його оточення дали інтерв'ю для Time. У ньому ідеться про виклики, з якими стикається влада України після 20 місяців повномасштабного вторгнення Росії: мобілізація до ЗСУ, корупція серед можновладців, настрої щодо перемоги України, фінансова допомога союзників та війна на Близькому Сході.

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Американський журнал Time присвятив обкладинку нового номера і статтю президенту України фото з відкритих джерел

Перемога та корупція

Американський журнал Time вийшов із передовим матеріалом про президента України Володимира Зеленського, його боротьбу за міжнародну допомогу Україні та з його фотографією на обкладинці. «Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Самотня боротьба Володимира Зеленського», – йдеться на обкладинці журналу.

Оглядач Time Саймон Шустер, з посиланням на анонімних співрозмовників в оточенні президента України, наголосив, що Зеленський «відчуває себе зрадженим західними союзниками», які «залишили його без засобів для перемоги у війні, а лише для того, щоб вижити в ній». Проте він не збирається відмовлятися від бойових дій і йти на перемир'я з окупантами, а його віра у перемогу України «турбує деяких його радників».

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«Третя світова війна може початися в Україні, продовжитися в Ізраїлі, а звідти переміститися в Азію, а потім вибухнути ще деінде», – сказав Зеленський і додав, якщо росіян не зупинити в Україні, бойові дії швидко поширяться за її межі.

Також Зеленський у коментарі виданню визнав серйозність проблеми з корупцією, але водночас припустив, що деякі іноземні союзники схильні перебільшувати проблему, оскільки це дає їм привід припинити фінансову підтримку.

Питання корупції в Україні в останні місяці погіршило відносини президента Володимира Зеленського з багатьма його союзниками. Зазначається, що для зменшення занепокоєння союзників глава держави пішов на кілька драматичних кроків, зокрема, звільнивши міністра оборони Олексія Резнікова, який потрапив під пильну увагу через корупцію в його міністерстві.

«Коли новини про ці скандали поширювалися, президент дав суворий наказ своїм співробітникам уникати найменших ознак самозбагачення. «Не купуйте нічого. Не беріть відпустки. Просто сидіть за своїм столом, мовчіть і працюйте», – написало видання, зазначаючи, що деякі чиновники середньої ланки в адміністрації скаржилися на бюрократичний параліч і низький моральний стан, оскільки контроль за їхньою роботою посилився.

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Водночас, як зазначали посадовці в коментарі Time, увесь тиск, спрямований на викорінення корупції, не лякає тих, хто прагне збагачення і «люди крадуть, наче завтра не буде».

Зеленський визнав серйозність проблеми з корупцією і загрозу, яку вона становить для морального стану України та її відносин з іноземними партнерами. Президент зазначив, що боротьба з корупцією є одним із його головних пріоритетів. Він також припустив, що деякі іноземні союзники схильні перебільшувати проблему, оскільки це дає їм привід припинити фінансову підтримку.

Також Time зауважує, що Зеленський не має наміру відмовлятися від боротьби або домагатися будь-якого миру з Росією. Він навіть категорично проти тимчасового перемир’я. «Для нас це означало б залишити цю рану відкритою для майбутніх поколінь. Можливо, це заспокоїть когось і всередині нашої країни, і за її межами, але для мене це проблема, тому що ми залишаємося з цією вибухівкою», – пояснив президент.

Реакція українців

Відразу після публікації статті вона розлетілася у медіа та соцмережах. Сотні українців написали у дописах свою думку щодо інтервʼю Зеленського.

Чимало користувачів звернуло увагу і на обкладинку видання – Зеленський на ній самотній та сумний. Що своєрідно символізує стан справ в Україні. «Нинішня обкладинка суттєво відрізняється від минулих обкладинок. Минулого року – це було десь як карта Таро Маг. Нинішня – Пустельник. Месіанство змінилось на страх перед суспільством», – написала журналістка та політична аналітикиня Марина Данилюк-Ярмолаєва.

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Зеленський на обкладинці Time (травень, 2022 рік) фото з відкритих джерел

Зеленський на обкладинці Time (грудень, 2022 рік) фото з відкритих джерел

«Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!». Володимире Олександровичу, ми не віримо. Ми уже знаємо, що перемога – тяжка робота. Без 2-3 тижнів потєрпєть, без травневих шашликів, без ксюш007. Щоденне Contra spem spero, кому не байдуже, і хто не в батальйоні Монако. Хто не на «економічних» криптовалютних фронтах, а хто щодня тягне цей чорний хрест», – додала медійниця.

Також Данилюк-Ярмолаєва прокоментувала слова головного радника Зеленського з питань економічної та енергетичної політики Ростислава Шурми та скарги керівника апарату президента Андрія Єрмака, який бідкався «ми спимо в кімнатах розміром 2 на 3 м, приблизно як у тюремній камері», маючи на увазі бункер, який президент і кілька його довірених осіб називають домом з початку вторгнення.

«Ми тут не живемо світським життям, – каже він мені у своєму кабінеті. «Цілими днями, щодня, ми зайняті боротьбою з цією війною». Тяжко жити – звільняйся! Не страдай на тому матрасі в бункері», – наголосила журналістка.

«В цілому це корисна стаття. Зеленський і його близьке оточення розписались у тому, що вони минулий рік провели як мухи-цокотухи. Що їх цікавлять власні іміджі, рейтинги і перспектива великого кешу – як Шурму. І що банально – масштабів всіх цих особистей мало, аби вирішувати пласт воєнних, економічних та дипломатичних проблем. Ще гірше, що всі ці особи вважають себе найрозумнішими і не вважають за необхідне просити порад і кликати на допомогу людей, які вміють працювати, а не натискати кнопку Rec на камері. Зеленському не вірять на Заході. Уже не вірять. Але мають вірити конкретно в нас – у народ, який не здається. І хоче жити», – зауважила Марина Данилюк-Ярмолаєва.

«Виявляється, обкладинки журналу Time бувають різні. І якщо одні нагадують бурю аплодисментів, у яких приємно купатися, то інші – холодний душ, який має протверезіти», – написав економіст на банкір Ігор Фурса.

«Якщо дуже довго ігнорувати побажання партнерів, від яких ти залежиш, наприклад у царині боротьби з корупцією, то потім якось дивно на них ображатися, коли вони не вистрибують із штанців, щоб тобі допомогти. Якщо партнери постійно повторюють про корупцію і бачать, що їх не чують, вони втомлюються. І втомлюються набагато швидше, ніж могли б», – додав Фурса. Він наголосив, що перемоги над корупцією безпосередньо пов'язані з перемогою над ворогом.

Нардеп та журналіст Микола Княжицький наголосив, що матеріал у Time його не тішить, а лякає. За його словами, стаття демотивує українців, бо передрукована в українських медіа й нібито показує Зеленського впертим самодуром на Заході, а це погано для України. На думку Княжицького, поява статті – результат двох помилок Зеленського і його офісу: комунікаційної й управлінської.

«Журналістів, які б мріяли поговорити з Зеленським, Єрмаком, Шурмою тисячі. Дозволяють одиницям. Тим, хто на думку офісу творитиме портрет «найвизначнішого лідера сучасності». Але не можна вічно створювати те, що не бачиш. Зеленський давно не Давид, який перемагає Голіафа і не лідер народу стражденника після Бучі у свідомості іноземців. Він і його офіс мислять кінематографічно, годинними серіями, які повинні набрати рейтинг сьогодні і вийти з ефіру з найбільшими цифрами, принісши герою популярність, яка втримається до наступної серії або шоу.

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Але справжня політика – це безконечне реаліті-шоу, де сьогодні ти герой-коханець і до тебе прикута увага, а за місяць тебе виганяють з шоу, бо ти виявився зрадником, а героїня вибрала іншого», – написав народний депутат.

Український письменник та політичний оглядач Костянтин Матвієнко вважає, що мета статті в одному з найвпливовіших видань США – нівелювати авторитет Зеленського, який після повномасштабного вторгнення стрімко набув статусу наднової зірки світової політики. «Він (направду український народ) виступав «донором рейтингу» навіть для президента США. Приїхати до спливаючої кров'ю України вважали за необхідне лідери або високопоставлені керівники більшості цивілізованих країн щоб продемонструвати свою дружбу з нею і її шанованим в світі Президентом.

Наближаються вибори у США та інших країнах. Представники «Вісі Зла» (за Джозефом Байденом) не можуть і надалі миритися з впливом України на внутрішню політичну ситуацію у цих країнах, бо він спрямовує громадську думку в бік жорсткого опору агресорам, загарбникам, терористам, а не традиційного/хронічного для Заходу пошуку компромісу із ними. Тому розпочато кампанію дискредитації символа (в очах вагомої частини західної громадськості) цього опору... - України», – упевнений Матвієнко.

Деякі користувачі переконані – стаття у Time є рекламною: так війна українців перетворюється у війну Зеленського. Українці наголошують, що зараз дуже рано робити із Зеленського Черчилля або Наполеона. Свої битви йому ще тільки належить виграти, а штучне звеличення зараз може привести до переоцінки можливостей і зашкодити ці битви виграти.

Зауважимо, автор матеріалу Саймон Шустер – уродженець Москви, більше 15 років працював у Росії та Україні, роблячи репортажі з обох країн. Він живе в Нью-Йорку, але зараз багато часу проводить у Києві.

У квітні 2022 року журналіст провів два тижні в Офісі президента, де спілкувався із Зеленським та його оточенням. Після цього написав статтю про українського президента для травневого випуску Time, а фото Зеленського з’явилось на обкладинці.