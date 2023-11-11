У Якутії поліцейські завершили застілля масовою бійкою, начальник відділу – у комі

Після серії ударів в обличчя Надточієв потрапив до реанімації, зараз він перебуває в комі

Правоохоронці влаштували бійку під час святкування Дня поліції

Співробітники районного відділу Міністерства внутрішніх справ Росії у місті Ленську, що в Якутії, влаштували бійку під час святкування Дня поліції. Після мордобою керівник поліцейського відділку впав у кому. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

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У повідомленні йдеться, що поліцейське керівництво цілу ніч гульбанило в місцевому кафе «Лена». Застілля закінчилося бійкою.

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Над ранок 30-річний капітан Севрюгін, який керує відділом економічної безпеки та протидії корупції, чомусь посварився із начальником тилового забезпечення. Згодом він зчепився із 40-річним виконувачем обов’язків керівника райвідділу поліції, підполковником Надточієвим.

Після серії ударів в обличчя Надточієв потрапив до реанімації, зараз він перебуває в комі.

Раніше російський військовий під час польоту вибив двері до кабіни пілота. Літак довелося екстрено посадити в Красноярську.