Європарламент закликав демілітаризувати Чорнобильську зони і вирішити проблему права вето РФ в ООН

Пятрас Ауштрявічюс: РФ має бути виключена з ООН або її членство призупинено, інакше це повністю корумпована організація

Російська окупація Чорнобильської зони становить серйозні ризики з точки зору ядерної безпеки – Пятрас Ауштрявічюс

МАГАТЕ має направити фахівців для визначення ядерних загроз у Чорнобильській зоні та винесення рекомендацій. Сама зона має бути демілітаризована або закрита безпольотним простором. Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

«Сьогодні безпека Чорнобильської АЕС залишається пріоритетом. Російська окупація Чорнобильської зони становить серйозні ризики з точки зору ядерної безпеки, з огляду на недотримання правил безпеки росіянами та постійних загроз щось зробити з АЕС», – заявив він.

Також політик вважає, що питання блокування Росією рішень Ради Безпеки ООН через право вето має бути вирішено юридичним шляхом.

«Ми маємо вимагати від МАГАТЕ негайно направити свою делегацію для оцінки ситуації з безпекою на АЕС, щоб вони винесли свої рекомендації. Щодо участі ООН та направлення спеціальної місії для забезпечення безпеки, то це велика проблема поки що росіяни можуть накладати вето на рішення Ради Безпеки. РФ має бути виключена з ООН або її членство призупинено, право вето РФ в ООН – це проблема і ми маємо знайти її юридичне рішення. РФ має бути виключена з ООН або її членство призупинено, інакше це повністю корумпована організація», – зазначає політик.

«Я всіляко підтримую демілітаризацію Чорнобильської зони або запровадження там безпольотної зони, але Росія не піде цим шляхом», – підсумував Пятрас Ауштрявічюс

Раніше віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук заявила, що російські окупанти продовжують мілітаризувати зону відчуження у Чорнобилі. За її словами, є великий ризик пошкодження ізоляційних споруд та подальшого потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу, внаслідок чого відбудеться зараження не лише України та країн Європи.

Ірина Верещук вимагає від Ради безпеки ООН негайно вжити заходів щодо демілітаризації зони відчуження ЧАЕС та запровадження туди спеціальної місії ООН для усунення ризику повторення ядерної катастрофи.