У Європі створять перший в історії «військовий інтернет»



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Війська, що діють в рамках мережі TEN, будуть використовувати ідентичні комп'ютери, радіоприймачі, планшети і телефони незалежно від країни походження

Назва нового голландсько-німецького військового інтернету - Tactical Edge Networking, скорочено - TEN

Німеччина та Нідерланди підписали угоду про створення першого в історії спільного військового інтернету. Про це повідомляє ZDNet.

Зазначається, що угода була підписана 26 червня у Брюсселі, де цього тижня проходила зустріч міністрів оборони НАТО.

Назва нового голландсько-німецького військового інтернету - Tactical Edge Networking, скорочено - TEN.

«Це - перший випадок, коли дві країни об'єднують свою військову мережу. Проект розглядається як тест, за результатами якого решта членів НАТО зроблять висновки щодо об'єднання своїх військових мереж один з одним в майбутньому», йдеться у повідомленні.

План полягає в тому, щоб члени НАТО спільно використовували військові мережі, щоб нові та вдосконалені спільні стандарти могли бути розроблені і розгорнуті в усіх державах НАТО.

Штаб-квартира TEN буде розташована в німецькому Кобленці, а також в Амерсфорте, Нідерланди.

Для початку, TEN об'єднає наземні операції німецької армії і тактичну комунікаційну програму FOXTROT Міністерства оборони Нідерландів, що використовується голандськими військовими.

Війська, що діють в рамках мережі TEN, будуть використовувати ідентичні комп'ютери, радіоприймачі, планшети і телефони незалежно від країни походження.

Очікується, що розгортання TEN обійдеться обом країнам в мільйони євро на переоснащення десятків тисяч солдатів і транспортних засобів новим сумісним обладнанням.

Як повідомлялося, раніше міністри оборони країн НАТО затвердили політику Альянсу в галузі космічної діяльності.