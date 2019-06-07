У Євросоюзі готові ще раз відтермінувати Brexit — The Times



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідери ЄС на позачерговому саміті 10 квітня вирішили надати Лондону «гнучке відтермінування» виходу з блоку до 31 жовтня 2019 року

Новий дедлайн щодо Brexit ймовірно буде зафіксований на кінець весни 2020 року

Уряди країн-членів ЄС готові ще раз відтермінувати дату виходу Великої Британії з блоку, незважаючи на те, хто стане новим британським прем'єром. Про це повідомляє The Times із посиланням на високопоставленого європейського чиновника.

«Німеччина й уряди інших країн-членів ЄС підтримують відтермінування Brexit, незважаючи на те, хто стане новим (британським — ред.) прем'єр-міністром», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє The Times, більшість європейських урядів вважають, що наступному лідеру Консервативної партій й прем'єру Великої Британії знадобиться додатковий час для проведення другого референдуму, аби вирішити питання з угодою про вихід країни з Європейського Союзу.

Новий дедлайн щодо Brexit ймовірно буде зафіксований на кінець весни 2020 року.

За словами співрозмовника, в «ЄС не дуже цього хочуть», але все ж таки «нададуть ще одне відтермінування» для Британії.

Як відомо, лідери ЄС на позачерговому саміті 10 квітня вирішили надати Лондону «гнучке відтермінування» виходу з блоку до 31 жовтня 2019 року.

Водночас очікується, що Консервативна партія, після відставки Терези Мей, до кінця липня обере свого нового лідера й наступного прем'єр-міністра Великої Британії.