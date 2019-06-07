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    У світі

    У Євросоюзі готові ще раз відтермінувати Brexit — The Times

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    Лідери ЄС на позачерговому саміті 10 квітня вирішили надати Лондону &laquo;гнучке відтермінування&raquo; виходу з блоку до 31 жовтня 2019 року - У Євросоюзі готові ще раз відтермінувати Brexit — The Times
    Лідери ЄС на позачерговому саміті 10 квітня вирішили надати Лондону «гнучке відтермінування» виходу з блоку до 31 жовтня 2019 року

    Новий дедлайн щодо Brexit ймовірно буде зафіксований на кінець весни 2020 року

    Уряди країн-членів ЄС готові ще раз відтермінувати дату виходу Великої Британії з блоку, незважаючи на те, хто стане новим британським прем'єром. Про це повідомляє The Times із посиланням на високопоставленого європейського чиновника.

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    «Німеччина й уряди інших країн-членів ЄС підтримують відтермінування Brexit, незважаючи на те, хто стане новим (британським — ред.) прем'єр-міністром», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомляє The Times, більшість європейських урядів вважають, що наступному лідеру Консервативної партій й прем'єру Великої Британії знадобиться додатковий час для проведення другого референдуму, аби вирішити питання з угодою про вихід країни з Європейського Союзу.

    Новий дедлайн щодо Brexit ймовірно буде зафіксований на кінець весни 2020 року.

    За словами співрозмовника, в «ЄС не дуже цього хочуть», але все ж таки «нададуть ще одне відтермінування» для Британії.

    Як відомо, лідери ЄС на позачерговому саміті 10 квітня вирішили надати Лондону «гнучке відтермінування» виходу з блоку до 31 жовтня 2019 року.

    Водночас очікується, що Консервативна партія, після відставки Терези Мей, до кінця липня обере свого нового лідера й наступного прем'єр-міністра Великої Британії.

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