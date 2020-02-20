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    У світі

    У Канаді зіткнулися понад 100 автівок: багато постраждалих

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    Учасниками масового ДТП крім легкових автомобілів стали десятки вантажних автомобілів і автобусів, зокрема шкільний автобус - У Канаді зіткнулися понад 100 автівок: багато постраждалих
    Учасниками масового ДТП крім легкових автомобілів стали десятки вантажних автомобілів і автобусів, зокрема шкільний автобус

    Аварію спричинив сильний снігопад

    Щонайменше 69 людей постраждали в ДТП за участю понад 100 автомобілів на шосе в канадському Монреалі в середу, 19 лютого.

    Про це повідомляє CBC News.

    Зазначається, що дев'ять постраждалих отримали серйозні травми, двоє людей знаходяться в критичному стані.

    Учасниками масового ДТП крім легкових автомобілів стали десятки вантажних автомобілів і автобусів, зокрема шкільний автобус.

    Масштабну аварію спричинив сильний снігопад. На місці події працюють рятувальники.

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