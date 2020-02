У Канаді зіткнулися понад 100 автівок: багато постраждалих

Аварію спричинив сильний снігопад

Щонайменше 69 людей постраждали в ДТП за участю понад 100 автомобілів на шосе в канадському Монреалі в середу, 19 лютого.

Про це повідомляє CBC News.

Зазначається, що дев'ять постраждалих отримали серйозні травми, двоє людей знаходяться в критичному стані.

Учасниками масового ДТП крім легкових автомобілів стали десятки вантажних автомобілів і автобусів, зокрема шкільний автобус.

Emergency responders are working to get people out of their cars after a multi-vehicle pileup in La Prairie, Que. Provincial police say as many as 60 people have been injured.



More: https://t.co/o0JfnfbAKi pic.twitter.com/x065boXuU8