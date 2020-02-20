У Канаді зіткнулися понад 100 автівок: багато постраждалих
Учасниками масового ДТП крім легкових автомобілів стали десятки вантажних автомобілів і автобусів, зокрема шкільний автобус
Аварію спричинив сильний снігопад
Щонайменше 69 людей постраждали в ДТП за участю понад 100 автомобілів на шосе в канадському Монреалі в середу, 19 лютого.
Про це повідомляє CBC News.
Зазначається, що дев'ять постраждалих отримали серйозні травми, двоє людей знаходяться в критичному стані.
Учасниками масового ДТП крім легкових автомобілів стали десятки вантажних автомобілів і автобусів, зокрема шкільний автобус.
Emergency responders are working to get people out of their cars after a multi-vehicle pileup in La Prairie, Que. Provincial police say as many as 60 people have been injured.— CBC Montreal (@CBCMontreal) February 19, 2020
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Масштабну аварію спричинив сильний снігопад. На місці події працюють рятувальники.