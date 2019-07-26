У Каспійському морі затонув іранський корабель



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В операції з порятунку команди судна взяли участь два вертольоти і сторожовий катер прикордонників Фото: dsx.gov.az

Інцидент стався недалеко від міста Ленкорань на півдні Азербайджану

В азербайджанських водах Каспійського моря зазнав аварії іранський суховантаж Шабахенг.

Про це повідомляє пресслужба Прикордонної служби Азербайджану в п'ятницю, 26 липня.

Інцидент стався недалеко від міста Ленкорань на півдні країни. Перш ніж судно пішло на дно, прикордонники зняли з нього дев'ятьох осіб, які знаходилися на борту Шабахенга.

У Національному морському агентстві Азербайджану зазначили, що в операції з порятунку команди судна взяли участь два вертольоти і сторожовий катер прикордонників.

Раніше повідомлялося, що 25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Neyma, який у листопаді 2018 року блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.

За даними СБУ, під час проведення слідчих дій було встановлено, що екіпаж танкера, який знаходився на борту, не порушував норми Морського права та закони України, тому підстав для їх затримання не було.

Екіпаж затриманого судна повернувся в Росію.