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    У світі

    У Катовицях відкрилося Почесне консульство України

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    У Катовицях відкрилося Почесне консульство України

    Українська влада хоче відкрити консульства у всіх воєводських містах Польщі, - Дещиця

    У польському місті Катовіце офіційно відкрили Почесне консульство України. Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, пише «Польське радіо».

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    Дещиця зазначив, що відкриття установи на вулиці Коперника 4/4, це відповідь на звернення українців, котрі живуть у Сілезькому воєводстві та у його столиці.

    За словами посла України в Польщі, українська влада докладає зусиль, щоб почесне консульство працювало у кожному з воєводських міст у Польщі.

    «Це ініціатива української влади та посла Дещиці. Нині у самому тільки Сілезькому воєводстві перебуває приблизно 170 тис. українців. Вони тут працюють і навчаються. Такій громаді потрібні певна турбота та можливість звернутися до установи, що може їм допомогти», - сказав почесний консул України в Катовицях Ярослав Вєчорек.

    «Українці шукають підтримки, турботи та інформації, так само, як інформація потрібна полякам, котрі хочуть співпрацювати з Україною», - додав посол Андрій Дещиця, який переказав почесному консулу відповідні документи від очільників дипломатії Польщі та України – Яцека Чапутовича і Павла Клімкіна.

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