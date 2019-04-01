У Катовицях відкрилося Почесне консульство України



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Українська влада хоче відкрити консульства у всіх воєводських містах Польщі, - Дещиця

У польському місті Катовіце офіційно відкрили Почесне консульство України. Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, пише «Польське радіо».

Дещиця зазначив, що відкриття установи на вулиці Коперника 4/4, це відповідь на звернення українців, котрі живуть у Сілезькому воєводстві та у його столиці.

За словами посла України в Польщі, українська влада докладає зусиль, щоб почесне консульство працювало у кожному з воєводських міст у Польщі.

«Це ініціатива української влади та посла Дещиці. Нині у самому тільки Сілезькому воєводстві перебуває приблизно 170 тис. українців. Вони тут працюють і навчаються. Такій громаді потрібні певна турбота та можливість звернутися до установи, що може їм допомогти», - сказав почесний консул України в Катовицях Ярослав Вєчорек.

«Українці шукають підтримки, турботи та інформації, так само, як інформація потрібна полякам, котрі хочуть співпрацювати з Україною», - додав посол Андрій Дещиця, який переказав почесному консулу відповідні документи від очільників дипломатії Польщі та України – Яцека Чапутовича і Павла Клімкіна.