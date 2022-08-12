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У Хабаровському краю набирають добровольців на війну в Україну – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Хабаровському краю набирають добровольців на війну в Україну – ISW
У батальйони приймуть усіх охочих віком від 18 до 50 років
фото з відкритих джерел

60% збройних сил Росії складаються з добровольців за короткостроковими контрактами

Регіони Російської Федерації продовжують формувати добровольчі батальйони для участі у війні в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.

Губернатор Хабаровського краю Михайло Дегтярьов 10 серпня повідомив про реєстрацію двох батальйонів «Барон Корф» і «Святитель Інокентій», які активно набирають добровольців для відправлення в Україну. Він заявив, що батальйони приймуть усіх охочих віком від 18 до 50 років і забезпечать одноразову виплату 250 тис. рублів (близько $4124) за підписання короткострокового контракту на термін від 6 місяців до 3 років. 

Також ISW пише, що російські військові продовжили вживати заходів щодо компенсації втрат особового складу в Україні. Зокрема, російські війська призначають колишніх сержантів командирами взводів після закінчення короткострокових офіцерських курсів. На окупованій Луганщині триває примусова мобілізація до резерву 2-го армійського корпусу, російська окупаційна влада планує призвати 8 тис. осіб.

60% збройних сил Росії складаються з добровольців за короткостроковими контрактами, а моральний дух у російських лавах залишається низьким.

Ці факти узгоджуються з оцінкою ISW на початку березня про те, що російські сили продовжуватимуть швидко замінювати деградуючі резерви менш підготовленими добровольчими силами.

Ключові висновки ISW:

  • Державний департамент США закликав російські сили припинити всі військові дії навколо Запорізької АЕС (ЗАЕС) на тлі нових повідомлень про обстріли ЗАЕС.
  • Російські війська вели наземні атаки на схід від Сіверська та на північний схід і південний схід від Бахмута.
  • Російські війська продовжували наземні обстріли північної та південно-західної околиць Донецька.
  • Українські чиновники підтвердили додаткові українські удари по російських командних пунктах і складах боєприпасів уздовж Південної лінії.
  • У Хабаровському краї Росії формують два нових добровольчих батальйони.
У Хабаровському краю набирають добровольців на війну в Україну – ISW фото 1
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Теги: війна росія Україна окупанти

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