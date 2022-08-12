У Хабаровському краю набирають добровольців на війну в Україну – ISW

У батальйони приймуть усіх охочих віком від 18 до 50 років

60% збройних сил Росії складаються з добровольців за короткостроковими контрактами

Регіони Російської Федерації продовжують формувати добровольчі батальйони для участі у війні в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.

Губернатор Хабаровського краю Михайло Дегтярьов 10 серпня повідомив про реєстрацію двох батальйонів «Барон Корф» і «Святитель Інокентій», які активно набирають добровольців для відправлення в Україну. Він заявив, що батальйони приймуть усіх охочих віком від 18 до 50 років і забезпечать одноразову виплату 250 тис. рублів (близько $4124) за підписання короткострокового контракту на термін від 6 місяців до 3 років.

Також ISW пише, що російські військові продовжили вживати заходів щодо компенсації втрат особового складу в Україні. Зокрема, російські війська призначають колишніх сержантів командирами взводів після закінчення короткострокових офіцерських курсів. На окупованій Луганщині триває примусова мобілізація до резерву 2-го армійського корпусу, російська окупаційна влада планує призвати 8 тис. осіб.

60% збройних сил Росії складаються з добровольців за короткостроковими контрактами, а моральний дух у російських лавах залишається низьким.

Ці факти узгоджуються з оцінкою ISW на початку березня про те, що російські сили продовжуватимуть швидко замінювати деградуючі резерви менш підготовленими добровольчими силами.

Ключові висновки ISW: