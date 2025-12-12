У Хорватії перекинувся човен із мігрантами: загинула людина

Поліція підозрює у контрабанді людей чоловіка з Боснії

Зранку 11 грудня на річці Сава неподалік кордону з Боснією перекинувся човен із мігрантами. Про це повідомляє Associated Press.

Внаслідок інциденту загинула щонайменше одна людина, ще кілька отримали поранення.

За інформацією рятувальників, мігранти, імовірно, намагалися перетнути річку в густому тумані, аж раптом човен перекинувся. Спочатку в пожежної служби була інформація про трьох загиблих.

Поліція повідомила, що чоловіка з Боснії підозрюють у контрабанді людей. Він перебуває в лікарні.

AP зазначає, що люди змушені тікати від насильства або бідності в країнах Близького Сходу, Азії чи Африки й часто ризикують життям, намагаючись дістатися Західної Європи за допомогою контрабандистів. Мігранти потрапляють до Хорватії через Боснію або Сербію, використовуючи балканський сухопутний маршрут із Туреччини чи Греції через Північну Македонію.

