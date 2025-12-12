Головна Світ Соціум
У Хорватії перекинувся човен із мігрантами: загинула людина

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
У Хорватії перекинувся човен із мігрантами: загинула людина
У контрабанді людей поліція підозрює чоловіка із Боснії
фото: cкриншот: Kanal13 / YouTube

Поліція підозрює у контрабанді людей чоловіка з Боснії

Зранку 11 грудня на річці Сава неподалік кордону з Боснією перекинувся човен із мігрантами. Про це повідомляє Associated Press.

Внаслідок інциденту загинула щонайменше одна людина, ще кілька отримали поранення.

За інформацією рятувальників, мігранти, імовірно, намагалися перетнути річку в густому тумані, аж раптом човен перекинувся. Спочатку в пожежної служби була інформація про трьох загиблих.

Поліція повідомила, що чоловіка з Боснії підозрюють у контрабанді людей. Він перебуває в лікарні.

AP зазначає, що люди змушені тікати від насильства або бідності в країнах Близького Сходу, Азії чи Африки й часто ризикують життям, намагаючись дістатися Західної Європи за допомогою контрабандистів. Мігранти потрапляють до Хорватії через Боснію або Сербію, використовуючи балканський сухопутний маршрут із Туреччини чи Греції через Північну Македонію.

Нагадаємо, що українку Вікторію Булавіну в Сан-Дієго (США) заарештували прямо в будівлі імміграційної служби під час співбесіди з приводу отримання грін-карти. Про цей інцидент розповів чоловік українки Віктор Король, який є громадянином США.

мігранти Хорватія поранення

