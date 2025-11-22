Головна Країна Події в Україні
У Запоріжжі під обстріл потрапив супермаркет, є постраждалі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Запоріжжі під обстріл потрапив супермаркет, є постраждалі
Унаслідок атаки пошкоджено магазин та прилеглі будинки
фото: Запорізька ОВА

Щонайменше п’ятеро людей зазнали поранення

У Запоріжжі через російську атаку щонайменше п’ятеро людей зазнали поранення. Як інформує «Главком», про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адмініцстрації Іван Федоров.

За його словами, унаслідок атаки пошкоджено магазин та прилеглі будинки.

Як зазначали в поліції, минулої доби, 21 листопада, окупанти завдали 530 ударів по населених пунктах Запорізької області. У селі Преображенка через влучання FPV-дрона поранення зазнала 49-річна жінка. А у Гуляйполі російський безпілотник вдарив по евакуаційній автівці. Загалом під обстрілами окупантів перебували 18 населених пунктів області.

Нагадаємо, 20 листопада, о 22:10 російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинуло п’ятеро людей, ще троє отримали травми. Обстріл спричинив пожежу в торговельних кіосках та легковому автомобілі. 

Як повідомлялося, з 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя окупанти обстріл Іван Федоров поранення супермаркет

