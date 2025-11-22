У Запоріжжі під обстріл потрапив супермаркет, є постраждалі

Щонайменше п’ятеро людей зазнали поранення

У Запоріжжі через російську атаку щонайменше п’ятеро людей зазнали поранення. Як інформує «Главком», про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адмініцстрації Іван Федоров.

За його словами, унаслідок атаки пошкоджено магазин та прилеглі будинки.

😥Росіяни вдарили по супермаркету у Запоріжжі, є постраждалі, – очільник ОВА



Згідно з повідомленням Івана Федорова, внаслідок ворожої атаки постраждали щонайменше 5 людей.



Удар пошкодив магазин та прилеглі будинки. pic.twitter.com/cVQiKbLGEg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 22, 2025

Як зазначали в поліції, минулої доби, 21 листопада, окупанти завдали 530 ударів по населених пунктах Запорізької області. У селі Преображенка через влучання FPV-дрона поранення зазнала 49-річна жінка. А у Гуляйполі російський безпілотник вдарив по евакуаційній автівці. Загалом під обстрілами окупантів перебували 18 населених пунктів області.

Нагадаємо, 20 листопада, о 22:10 російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинуло п’ятеро людей, ще троє отримали травми. Обстріл спричинив пожежу в торговельних кіосках та легковому автомобілі.

Як повідомлялося, з 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки.