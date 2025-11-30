Головна Країна Події в Україні
Ворог атакував Дніпропетровщину: є поранені та руйнування

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ворог атакував Дніпропетровщину: є поранені та руйнування
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
фото: Дніпропетровська ОВА

68-річна жінка та 57-річний чоловік отримали поранення

Цієї ночі населені пункти Дніпропетровської області зазнали чергових атак з боку російських терористів, внаслідок чого є постраждалі мирні жителі, пошкоджене житло та знищені авто. Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, пише «Главком».

У Самарівській громаді ворожий безпілотник влучив у приватний сектор. Постраждала 68-річна жінка, яка отримала необхідну медичну допомогу. Внаслідок атаки спалахнув будинок і дві легкові автівки – все повністю знищено. Ще одна машина та два причепи отримали пошкодження.

Ворог атакував Дніпропетровщину: є поранені та руйнування фото 1
фото: Дніпропетровська ОВА

У Синельниківському районі російські безпілотники атакували Петропавлівську громаду. Суттєвих руйнувань зазнав двоповерховий багатоквартирний будинок.

Також уточнено, що напередодні ввечері ворог ударив дроном по Маломихайлівській громаді цього ж району. Поранення отримав 57-річний чоловік, його госпіталізовано у важкому стані. Зруйновано автомобіль.

Ворог атакував Дніпропетровщину: є поранені та руйнування фото 2
фото: Дніпропетровська ОВА

Нікопольщина і Мирівська громада постраждали від обстрілів з реактивних систем залпового вогню «Град» та атак FPV-дронів. Пошкоджено газогін і лінію електропередач.

Нагадаємо, у ніч на 30 листопада ворог завдав удару по місту Вишгород Київської області. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа у багатоповерховому житловому будинку та пошкоджено промислові об’єкти.

За оновленими даними ДСНС, одна людина загинула, ще щонайменше шестеро осіб отримали поранення. Вогонь охопив квартири з першого по шостий поверх дев’ятиповерхівки. З будинку евакуйовано 146 мешканців.

Також зафіксовано загоряння і руйнування приватних будинків, пошкоджено припарковані авто.

Теги: пожежа поранення Дніпропетровщина обстріл

