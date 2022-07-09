У Китаї чоловік з ножем напав на лікарню (відео 18+)
Поранення отримали чотири людини
У китайському мегаполісі Шанхай невідомий з ножем прийшов у лікарню, де узяв у заручники кількох осіб. Про це повідомляє The Guardian.
Зловмисника виявилися на сьомому поверсі лікарні, де він і тримав людей. Поліція пристрелила терориста, коли той намагався напасти на правоохоронці, а також поранити частину заручників.
До своєї загибелі зловмисники устиг завдати поранень чотирьом особам у лікарні.
Мотиви терориста залишають невідомими.
В мережі з’явилося відео, як відвідувачі намагаються утекти із будівлі лікарні після того, як терорист почав захоплювати заручників.
July 9, 2022
Також було оприлюднене відео наслідків атаки терориста.
This morning, a maniac armed with a knife attacked the Ruijin Children's Hospital in Shanghai.— Taiwan & Rising S Company (@RisingSC_taiwan) July 9, 2022
It is known that the perpetrator injured at least 4 people, 2 of them are children. The attacker has already been arrested.#Bayraktar #Taiwan pic.twitter.com/iO7nHXAHVw
Нагадаємо, у червні на нафтохімічному заводі в Шанхаї сталася масштабна пожежа.