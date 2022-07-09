  1. Головна
  2. Світ
  3. Соціум
  4. У Китаї чоловік з ножем напав на лікарню (відео 18+)
рус
    Соціум

    У Китаї чоловік з ножем напав на лікарню (відео 18+)

    Поліція швидко упоралася із терористом, який захопив заручників у шанхайській лікарні - У Китаї чоловік з ножем напав на лікарню (відео 18+)
    Поліція швидко упоралася із терористом, який захопив заручників у шанхайській лікарні
    фото: Twitter видання Reuters

    Поранення отримали чотири людини

    У китайському мегаполісі Шанхай невідомий з ножем прийшов у лікарню, де узяв у заручники кількох осіб. Про це повідомляє The Guardian.

    Зловмисника виявилися на сьомому поверсі лікарні, де він і тримав людей. Поліція пристрелила терориста, коли той намагався напасти на правоохоронці, а також поранити частину заручників.

    До своєї загибелі зловмисники устиг завдати поранень чотирьом особам у лікарні.

    Мотиви терориста залишають невідомими.

    В мережі з’явилося відео, як відвідувачі намагаються утекти із будівлі лікарні після того, як терорист почав захоплювати заручників.

    Також було оприлюднене відео наслідків атаки терориста.

    Нагадаємо, у червні на нафтохімічному заводі в Шанхаї сталася масштабна пожежа.

    Теги: теракт Китай тероризм Шанхай лікарня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Китаї чоловік з ножем напав на лікарню (відео 18+)