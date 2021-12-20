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    У Китаї обвалився автомобільний міст, є загиблі та постраждалі (відео)

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    Міст збудували 2010 року - У Китаї обвалився автомобільний міст, є загиблі та постраждалі (відео)
    Міст збудували 2010 року
    фото: Rodmar Palacio / YouTube

    Унаслідок обвалення з моста впало три вантажівки, міст також розчавив легковий автомобіль, що проїжджав під ним

    У місті Ечжоу в центральній частині Китаю частково обвалився розташований над швидкісною магістраллю автомобільний міст, унаслідок чого загинуло четверо людей. Про це повідомило з посиланням на регіональні управління транспорту та громадську безпеку агентство Сіньхуа.

    Ще восьмеро людей зазнали травм.

    Унаслідок обвалення з моста впало три вантажівки, міст також розчавив легковий автомобіль, що проїжджав під ним.

    У момент обвалення на мосту було кілька робітників.

    Попередньо стало відомо, що одна з вантажівок, що впали, була перевантажена – вона мала масу 198 тонн. Розслідування причин інциденту триває.

    Зруйнований пандусний міст з'єднує автомагістралі Шанхай – Чунцин і Дацин – Гуанчжоу. Об'єкт ввели в експлуатацію 2010 року.

    Теги: Шанхай вантажівки автомобіль розслідування міст
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    У Китаї обвалився автомобільний міст, є загиблі та постраждалі (відео)