У Китаї обвалився автомобільний міст, є загиблі та постраждалі (відео)

Унаслідок обвалення з моста впало три вантажівки, міст також розчавив легковий автомобіль, що проїжджав під ним

У місті Ечжоу в центральній частині Китаю частково обвалився розташований над швидкісною магістраллю автомобільний міст, унаслідок чого загинуло четверо людей. Про це повідомило з посиланням на регіональні управління транспорту та громадську безпеку агентство Сіньхуа.

Ще восьмеро людей зазнали травм.

Унаслідок обвалення з моста впало три вантажівки, міст також розчавив легковий автомобіль, що проїжджав під ним.

У момент обвалення на мосту було кілька робітників.

Попередньо стало відомо, що одна з вантажівок, що впали, була перевантажена – вона мала масу 198 тонн. Розслідування причин інциденту триває.

Зруйнований пандусний міст з'єднує автомагістралі Шанхай – Чунцин і Дацин – Гуанчжоу. Об'єкт ввели в експлуатацію 2010 року.