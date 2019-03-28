У Китаї підірвали бомбу у поліцейському відділку, є жертви



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Невідомий підпалив відділ дорожньої поліції Бюро громадської безпеки Шеньяна, а потім підірвав бомбу

У результаті інциденту загинув сам підривник, ще три особи отримали поранення

На північному сході Китаю в Шеньяні невідомий підпалив поліцейську дільницю, після чого підірвав саморобну бомбу. Про це повідомляє AFP.

Як зазначається, невідомий підпалив відділ дорожньої поліції Бюро громадської безпеки Шеньяна.

У результаті інциденту загинув сам підривник, ще три особи отримали поранення. Інші подробиці - поки не повідомляються.

Нагадаємо, раніше у західній частині Стокгольма стався вибух, в результаті якого постраждали кілька людей. За даними поліції, три особи отримали медичну допомогу на місці, ще двоє потрапили до лікарні. Причини інциденту поки не встановлені, поліція проводить розслідування.

До цього в Мексиці стався вибух в майстернях з виробництва піротехніки. Про поранених або загиблих внаслідок вибуху не повідомлялося. За даними служби цивільної оборони, на місце інциденту направляли рятувальників, військових та медиків з Червоного хреста. Також в соціальних мережах з'явилися фото, на яких видно, як над місцем вибуху піднімався величезний стовп чорного диму.