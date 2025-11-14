Головна Світ Соціум
У Китаї пожежа знищила 1500-річний храм

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Китаї пожежа знищила 1500-річний храм
Після пожежі від храму залишився тільки бетонний каркас
фото: Standard

Храм був побудований в 536 році

У китайському храмі Юнцин, якому близько 1500 років сталася велика пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Standart.

За лічені хвилини стародавня дерев'яна споруда перетворилася на вогняне попелище. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У Китаї пожежа знищила 1500-річний храм фото 1
У Китаї пожежа знищила 1500-річний храм фото 2

Храм, історія якого налічує 1500 років, був побудований в 536 році за часів династії Південної Лян – часу, коли буддизм процвітав у всьому регіоні. Він був занесений до списку «480 храмів Південних династій», про які згадується у вірші Ду Му з династії Тан. Павільйон був реконструйований у 1993 році, після того як оригінальна будівля була знесена, а ченці звільнені у 1958 році.

Зруйнований павільйон Венчан також мав культурне значення. За місцевою традицією, павільйон використовувався як місце відпочинку Ши Найанем, китайським письменником. Там збереглися камені, пов'язані з його життям, такі як чорнильниця та блок для заточування мечів.

Нагадаємо, в офісному хмарочосі China-telecom у місті Чанша сталася сильна пожежа. За 20 хвилин будинок повністю згорів. Десятки поверхів будівлі China Telecom заввишки понад 200 метрів згоріли повністю.

До слова, китайський 900-річний дерев'яний арковий міст, відомий як міст Ваньань, збудований за часів династії Сун у повіті Піннань провінції Фуцзянь, згорів.

