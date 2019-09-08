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    У світі

    У Китаї стався землетрус магнітудою 5,4 – є постраждалі

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    У Китаї стався землетрус магнітудою 5,4 – є постраждалі

    17 будинків зруйновані та ще 215 пошкоджені

    У ніч на неділю на південному заході Китаю в повіті Вэйюань міста Нейцзян провінції Сичуань стався землетрус магнітудою 5,4.

    Про це 8 вересня повідомляє Сіньхуа з посиланням на Китайський центр сейсмологічних мереж.

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    Епіцентр підземного поштовху знаходився в точці з координатами 29,55 градуса північної широти та 104,79 градуса східної довготи, а осередок залягав на глибині 10 км

    Місцева влада повідомила про одного загиблого і 29 постраждалих. Дві людини перебувають у важкому стані.

    Також відомо, що, щонайменше, 17 будинків зруйновані та ще 215 були пошкоджені. Місцевим мешканцям рекомендують не вмикати у своїх будинках електричні прилади, не виходити на балкони й не їздити на ліфтах.

    Нагадаємо, на півдні Туреччини стався землетрус, зафіксована сила поштовхів якого досягла 4,5 бала за шкалою Ріхтера.

    Як повідомлялося, на південному сході Фіджі стався потужний землетрус.

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