У Китаї стався землетрус магнітудою 5,4 – є постраждалі
17 будинків зруйновані та ще 215 пошкоджені
У ніч на неділю на південному заході Китаю в повіті Вэйюань міста Нейцзян провінції Сичуань стався землетрус магнітудою 5,4.
Про це 8 вересня повідомляє Сіньхуа з посиланням на Китайський центр сейсмологічних мереж.
Епіцентр підземного поштовху знаходився в точці з координатами 29,55 градуса північної широти та 104,79 градуса східної довготи, а осередок залягав на глибині 10 км
Місцева влада повідомила про одного загиблого і 29 постраждалих. Дві людини перебувають у важкому стані.
Також відомо, що, щонайменше, 17 будинків зруйновані та ще 215 були пошкоджені. Місцевим мешканцям рекомендують не вмикати у своїх будинках електричні прилади, не виходити на балкони й не їздити на ліфтах.
Нагадаємо, на півдні Туреччини стався землетрус, зафіксована сила поштовхів якого досягла 4,5 бала за шкалою Ріхтера.
Як повідомлялося, на південному сході Фіджі стався потужний землетрус.