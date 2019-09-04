На півдні Туреччини стався землетрус



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Поштовхи силою 3,8, 4,5 та 3,8 були зафіксовані 4 серпня у Середземноморському регіоні

Турецькі метеорологи прогнозують значну кількість опадів та сильні пориви вітру в Середземноморському регіоні найближчими днями

На півдні Туреччини стався землетрус, зафіксована сила поштовхів якого досягла 4,5 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD).

«Поштовхи силою 3,8, 4,5 та 3,8 були зафіксовані 4 серпня у Середземноморському регіоні по часу відповідно о 03.51, 04.01, 05.12», - повідомляє AFAD.

Водночас турецькі метеорологи прогнозують значну кількість опадів та сильні пориви вітру в Середземноморському регіоні найближчими днями.

«У західних частинах країни очікуються значні пориви вітру та шторми. У Середземноморському регіоні та півдні Центральної Анатолії очікуються значні опади», - повідомили метеорологи.

У регіоні Анталія сильні пориви вітру, в п’ятницю дощі та грози.

Сила вітру місцями досягатиме 85 км/год (близько 24 м/с), тобто на морі спостерігатимуться високі хвилі, вітер може зривати покрівлю з будинків та ламати дерева.

Як повідомлялося, в Угорщині 11 серпня стався землетрус магнітудою 4,1.

У Туреччині землетрус пошкодив близько тисячі будинків.

8 серпня повідомлялося, в західній турецькій провінції Денізлі стався землетрус. Епіцентр припав на район Бозкурт.

За чотири години турецькі сейсмологи зафіксували 56 підземних поштовхів магнітудою від 1,1 до 6 в районі міста Ізмір та провінції Денізлі.

Нагадаємо, що 5 серпня на південному заході Ірану стався землетрусмагнітудою 5,2 бали.

Раніше повідомлялося, що в японській префектурі Фукусіма стався землетрус магнітудою 6,4. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 45 кілометрів.

Джерело: Укрінформ