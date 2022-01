У Конго прокинувся один з найактивніших вулканів світу (фото)

На сході Демократичної Республіки Конго прокинувся один із найактивніших вулканів у світі – Ньїрагонго. Як повідомляє BBC, вулкан в африканських горах Вірунга за 20 км на північ від озера Ківу на прикордонній з Руандою території почав викидати в небо величезні хмари чорного диму і вулканічного попелу.

На фотографіях, опублікованих в соціальних мережах, видно кратер гори, заповнений гарячою лавою.

Геологи з вулканічної обсерваторії Гоми кажуть, що лава поки не тече назовні, проте спостерігається зростання сейсмічної активності.

Директор обсерваторії Селестін Касерека сказав журналістам, що причиною утворення диму і попелу, які можна побачити по всьому місту, є спорадичні, тобто поодинокі вибухи. За його словами, навряд чи почнеться повномасштабне виверження Ньїрагонго.

REMA RWANDA:

Reports by the Volcanic Observatory of Goma of increased activity from Mt Nyiragongo, our team found out that the water quality of Lake Kivu remains stable with no observable changes from the long term average.

The air quality in Rubavu is currently unhealthy pic.twitter.com/5I9baUOhKO