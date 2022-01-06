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    У Конго прокинувся один з найактивніших вулканів світу (фото)

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    Під час минулого виверження у травні 2021 року загинули кілька десятків людей <br /><br /> - У Конго прокинувся один з найактивніших вулканів світу (фото)

    Під час минулого виверження у травні 2021 року загинули кілька десятків людей



    фото:@rwanda_innocent/Іnstagram

    За словами фахівців, лава поки з вулкана не тече назовні, проте спостерігається зростання сейсмічної активності

    На сході Демократичної Республіки Конго прокинувся один із найактивніших вулканів у світі – Ньїрагонго. Як повідомляє BBC, вулкан в африканських горах Вірунга за 20 км на північ від озера Ківу на прикордонній з Руандою території почав викидати в небо величезні хмари чорного диму і вулканічного попелу.

    На фотографіях, опублікованих в соціальних мережах, видно кратер гори, заповнений гарячою лавою.

    Геологи з вулканічної обсерваторії Гоми кажуть, що лава поки не тече назовні, проте спостерігається зростання сейсмічної активності.

    Директор обсерваторії Селестін Касерека сказав журналістам, що причиною утворення диму і попелу, які можна побачити по всьому місту, є спорадичні, тобто поодинокі вибухи. За його словами, навряд чи почнеться повномасштабне виверження Ньїрагонго.

    Місцевим жителям радять зберігати спокій, проте люди досі пам'ятають руйнівні наслідки виверження у травні 2021 року. Тоді загинули 32 людини й тисячі були змушені покинути свої будинки. Чимало тікало в сусідню Руанду, а частина людей досі живе в тимчасових таборах в Гомі.

    Нагадаємо, 22 травня в Демократичній Республіці Конго сталося потужне виверження вулкана Ньірагонго, який знаходиться поруч з великим містом Гома. У неділю стало відомо, що потік вулканічної зупинився в декількох сотнях метрів від околиці міста.

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    Теги: вулкан
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    У Конго прокинувся один з найактивніших вулканів світу (фото)