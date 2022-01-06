У Конго прокинувся один з найактивніших вулканів світу (фото)

Під час минулого виверження у травні 2021 року загинули кілька десятків людей

За словами фахівців, лава поки з вулкана не тече назовні, проте спостерігається зростання сейсмічної активності

На сході Демократичної Республіки Конго прокинувся один із найактивніших вулканів у світі – Ньїрагонго. Як повідомляє BBC, вулкан в африканських горах Вірунга за 20 км на північ від озера Ківу на прикордонній з Руандою території почав викидати в небо величезні хмари чорного диму і вулканічного попелу.

На фотографіях, опублікованих в соціальних мережах, видно кратер гори, заповнений гарячою лавою.

Геологи з вулканічної обсерваторії Гоми кажуть, що лава поки не тече назовні, проте спостерігається зростання сейсмічної активності.

Seigneur, garde ta main puissante sur ma ville ! pic.twitter.com/9kCCnx6X5x — josue mupika (@JosueMupika) January 4, 2022

Директор обсерваторії Селестін Касерека сказав журналістам, що причиною утворення диму і попелу, які можна побачити по всьому місту, є спорадичні, тобто поодинокі вибухи. За його словами, навряд чи почнеться повномасштабне виверження Ньїрагонго.

REMA RWANDA:

Reports by the Volcanic Observatory of Goma of increased activity from Mt Nyiragongo, our team found out that the water quality of Lake Kivu remains stable with no observable changes from the long term average.

The air quality in Rubavu is currently unhealthy pic.twitter.com/5I9baUOhKO — Innocent NGIRABATWARE (@rwanda_innocent) January 5, 2022

Місцевим жителям радять зберігати спокій, проте люди досі пам'ятають руйнівні наслідки виверження у травні 2021 року. Тоді загинули 32 людини й тисячі були змушені покинути свої будинки. Чимало тікало в сусідню Руанду, а частина людей досі живе в тимчасових таборах в Гомі.

Нагадаємо, 22 травня в Демократичній Республіці Конго сталося потужне виверження вулкана Ньірагонго, який знаходиться поруч з великим містом Гома. У неділю стало відомо, що потік вулканічної зупинився в декількох сотнях метрів від околиці міста.

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