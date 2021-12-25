Вулкан на острові Ла Пальма нарешті вгамувався

Під час виверження лава зруйнувала кілька тисяч будинків

Виверження, що тривало три місяці, завершилося

На Канарських островах офіційно оголосили про завершення виверження вулкана Кумбре-В'єха на канарському острові Ла Пальма, що тривало три місяці. Про це повідомляє Reuters.

Вулкан, який почав вивергатися 19 вересня, затих 13 грудня, але влада відклала оголошення про завершення виверження до Різдва.

Директорка Національного географічного інституту Канарських островів Марія Хосе Бланко сказала, що всі індикатори вказують на те, що виверження вичерпало себе, але вона не відкидає повторної активації вулкана в майбутньому.

Під час виверження лава розлилася по схилу гори, зруйнувавши близько 3 тис. будинків, церкви та багато бананових плантацій. Проте людських жертв вдалося уникнути.

Лава покрила площу 1219 гектарів.

Із 7 тис. евакуйованих жителів більшість повернулися додому, але багато будинків, що встояли перед стихією, стали непридатними для проживання.

Уряд пообіцяв виділити понад €400 млн на реконструкцію, але деякі жителі та компанії скаржаться на надто повільне надходження коштів.

Як відомо, виверження вулкана на іспанському острові Пальма почалося 19 вересня.

27 вересня вулкан на Канарах перестав викидати попіл та лаву, проте за кілька годин знову активізувався.

Згодом прибережні міста на острові Ла-Пальма опинилися в пастці через лаву (відео).

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