Курська область панікує: жителі в тривозі, влада каже про «обстріл» села

Губернатор Курської області заявив, що село Воробжа обстріляли українські війська, і, як доказ, показав фото розбитого вікна у школі

Регіональна російська влада знову заявляє про обстріл населеного пункту з боку України

Російське прикордоння РФ продовжує нервувати через заяви про обстріл населених пунктів, який нібито ведеться з боку України.

Про чергові такі «обстріли» повідомив губернатор Курщини Роман Старовойт.

Спочатку він написав про те, що щось нібито «ляснуло» біля сіл Нижнємахово та Воробжа.

Пізніше очільник Курської області заявив, що нібито «ворог атакував околиці села Воробжа».

Старовойт запевнив, що наслідками «обстрілу» є пошкодження кількох будинків, зокрема, у школі були вибиті вікна. Жертви і постраждалі не виявлені.

Місцевий Telegram-канал «Курский Бомондъ» підтримав істеричний тон глави регіону, заявивши, що підписними каналу, які живуть в районі Нижнємахового і Воробжи, надсилають «тривожні повідомлення».

Згодом Роман Старовойт уточнив, що постраждав шкільний учитель, та виклав фотографії розбитого вікна школи.

Нагадаємо, що нещодавно губернатор Курської області заявив про обстріл спиртзаводу на території регіону.

Додамо, що вибухи та обстріли на Курщині відбуваються протягом майже усього періоду російсько-української війни.

Так, 4 березня вибухнув склад боєприпасів у тому ж таки селі Тьоткіно, де знаходиться прикордонний пункт, обстріляний сьогодні.

Усередині квітня був обстріляний інший прикордонний пункт на території Курської області.

А у кінці квітня вибухи пролунали уже в самому Курську.