Австралія вперше із початку пандемії відкриє кордони

Туристів пускати поки не планують

У листопаді країна дозволить приїздити жителям США

Уряд Австралії прийняв рішення відкрити державний кордон вперше з початку пандемії. Відкриття кордонів заплановано на листопад. Про це повідомляє ВВС.

«Пора повернути австралійцям їх життя», – заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

При цьому іноземних туристів впускати в країну поки не планують, проте в уряді Австралії запевняють, що працюють над тим, щоб «знову вітати туристів на своїх берегах».

Проте на даний момент австралійцям дозволено залишати країну тільки у виняткових випадках.

Зокрема, для виїзду на роботу або для візиту до тяжко хворого родича.

Нагадаємо, влада Індії планує відкрити країну для іноземних туристів вперше за півтора року на тлі скорочення випадків захворювання на коронавірус.

Також на українсько-польському кордоні відкриють 3-4 нових пункти пропуску.

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