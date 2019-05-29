У Латвії обрали нового президента країни



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Левитс критично висловлюється про політику Російської Федерації і вважає виправданими санкції проти Москви

За юриста Егіля Левитса проголосував 61 депутат з 93

У Латвії після парламентського голосування новим президентом новим країни став юрист Егіль Левитс. Про це повідомляє Delfi.

Нагадаємо, на пост президента претендували три кандидати - юрист Егіль Левитс, омбудсмен Юріс Янсонс і депутат Дидзис Шмитс. За кандидатуру Левитса проголосували 61 депутат. Юріс Янсонс отримав лише 8 голосів «за» і 85 «проти», а Дидзис Шмитс - 24 голоси «за» і 69 «проти».

Левитс з 2004 року є суддею Європейського суду. Його повноваження повинні закінчитися в 2024 році.

Він критично висловлюється про політику Російської Федерації і вважає виправданими санкції відносно Москви. Також він є прихильником закриття російських шкіл в країні.

Нагадаємо, 29 травня депутати Сейму провели президентські вибори. Чинний президент Раймондс Вейонис прийняв рішення не балотуватися на цю посаду повторно.

Раніше повідомлялося, що президент Латвії Раймондс Вейонис заявив, що Європі слід бути єдиною і пильною щодо агресивної політики Росії, яку вона демонструє з 2014 року для «досягнення геополітичних цілей».

Крім того, 29 травня у виключній економічній зоні Латвії зафіксували появу російського військового корабля - мінного тральщика класу «Олександрит» Збройних сил Російської Федерації.