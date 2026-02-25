Головна Світ Політика
Путін дав силовикам нові повноваження перед виборам до Держдуми

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Путін дав силовикам нові повноваження перед виборам до Держдуми
За даними розвідки, у РФ посилили координацію ФСБ з армією, МВС та Росгвардією
фото: szru.gov.ua

У СЗРУ заявили, що Кремль доручив ФСБ забезпечити «суверенність» виборчого процесу

Російський правитель Володимир Путін під час виступу на колегії Федеральної служби безпеки доручив силовим структурам забезпечити так звану «суверенність» виборчого процесу напередодні виборів до Держдуми РФ, які мають відбутися у вересні 2026 року. Про це повідомля «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, формально виступ Путіна стосувався внутрішньої безпеки, боротьби з тероризмом та нібито загроз з боку українських спецслужб. Водночас, як зазначили у СЗРУ, ключовим елементом стало завдання для ФСБ контролювати виборчий процес. «Однак центральним епізодом стало те, що путін особисто поставив фсб завдання забезпечити «суверенність» виборчого процесу на майбутніх виборах – евфемізм для системи, в якій результат відомий до початку голосування», - підкреслили у розвідці.

Зростання «злочинів терористичної спрямованості» російський лідер традиційно приписав Києву та його «зарубіжним кураторам». На цьому тлі він оголосив про розширення повноважень спецслужби та поглиблення її координації з Міністерством оборони, Росгвардією і МВС. У СЗРУ зазначили, що йдеться фактично про об’єднання силових інструментів у єдину систему контролю.

Окрему увагу в промові було приділено кіберзагрозам, санкційному тиску та нецільовому використанню коштів держоборонзамовлення. Українська розвідка вважає, що такий перелік тем свідчить про складну економічну ситуацію в Росії на тлі тривалої війни.

«Наратив «фортеця в облозі», який путін експлуатує вже два десятиліття, у цьому виступі доведений до логічного завершення: зовнішній ворог, внутрішній зрадник і вибори, які потрібно «захистити» – і насамперед від самих виборців», - наголосили у Службі зовнішньої розвідки України.

До слова, головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про підприємства російського холдингу «Вертольоти Росії», які безпосередньо забезпечують окупаційну армію технікою, але досі не перебувають під міжнародними обмеженнями. Українська розвідка повідомляє, що під санкціями досі не перебувають 34 підприємства, що входять до держкорпорації «Ростех», 14 заводів та сервісних центрів.

Теги: розвідка росія Державна Дума путін

