Нафтогазові доходи РФ в березні впадуть на 52% – Reuters

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Нафтогазові доходи РФ в березні впадуть на 52% – Reuters
Підвищення світових цін на нафту через війну на Близькому Сході та фактичне перекриття Ормузької протоки поки що не позначилося на РФ
фото: «Газпром» (ілюстративне)

Спад зумовлений нижчими цінами на нафту та зміцненням рубля

Надходження до федерального бюджету Росії від податків на нафту і газ у березні можуть скоротитися на 52% – до 520 млрд рублів порівняно з аналогічним місяцем 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зростання світових цін на нафту, спричинене війною США та Ізраїлю проти Ірану, а також фактичним блокуванням Ормузької протоки, поки що не відображається на російських доходах, оскільки бюджетні надходження розраховуються на основі показників попереднього місяця. Від початку військової операції 28 лютого світові ціни на нафту зросли приблизно на 40%.

Доходи від нафти і газу становлять близько чверті надходжень до федерального бюджету Росії та є критично важливими для фінансування військової кампанії Москви проти України. Загалом за період із січня по березень доходи від нафти і газу, як очікується, складуть 1,34 трлн рублів – це суттєво менше, ніж 2,64 трлн рублів за аналогічний період 2025 року.

Розрахунки Reuters базуються на даних про видобуток нафти і газу, переробку, а також постачання на внутрішні та зовнішні ринки. Міністерство фінансів Росії має оприлюднити офіційні дані про доходи бюджету від нафти і газу 3 квітня.

Нагадаємо, світові ціни на нафту знову зросли після ударів США по іранських об’єктах. Інвестори занепокоїлися можливими перебоями з постачанням енергоносіїв на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході.

До слова, Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня.

Як повідомлялося, великі державні нафтові компанії Китаю після чотиримісячної перерви хочуть купувати російську нафту, щоб уникнути дефіциту через війну на Близькому Сході.

Читайте також:

Читайте також

«Українські організації перебували у зоні уваги російських відповідних органів» – Валерій Семененко
Бути українцем у Росії небезпечно: що сталося з діаспорою?
Вчора, 16:15
Країни ЄС без перешкод продовжили дію всіх санкцій проти Росії, запроваджених після початку її агресії проти України.
ЄС розширив санкційний список проти Росії
Вчора, 13:39
РФ офіційно відкидає звинувачення в депортації і стверджує, що «евакуювала» дітей від бойових дій
Міжнародна комісія ООН визнала депортацію українських дітей Росією злочином проти людяності
11 березня, 07:55
Кая Каллас закликала ЄС прискорити розширення через загрозу Росії
Каллас закликала прискорити розширення ЄС: причина
9 березня, 18:46
Після падіння лижниця Кудісова була змушена зійти з дистанції
Собака, який вибіг на трасу, збив двох учасниць Чемпіонату Росії з лижних перегонів
7 березня, 21:13
Литва заявила, що війна в Україні стримує військові плани РФ
Розвідка Литви пояснила, як війна в Україні виснажує ресурси РФ
6 березня, 13:25
Серія вибухів охопила майданчик автомобільного транспорту та залізничний термінал
Руйнування на хімзаводі «Дорогобуж» у Смоленській області: супутникові фото
26 лютого, 20:45
Лукашова працювала журналісткою впродовж 20 років, з них 10 – на російських федеральних каналах
Колишня журналістка з Харкова стала віцегубернаторкою в Курську
26 лютого, 12:23
Мелоні розкрила деталі про переговори щодо завершення війни в Україні
Мелоні розкрила деталі про переговори щодо завершення війни в Україні
20 лютого, 05:38

Нафтогазові доходи РФ в березні впадуть на 52% – Reuters
Нафтогазові доходи РФ в березні впадуть на 52% – Reuters
ЄС назвав нову дату розблокування кредиту на €90 млрд для України
ЄС назвав нову дату розблокування кредиту на €90 млрд для України
Китай відновлює закупівлі російської нафти після тривалої перерви – Reuters
Китай відновлює закупівлі російської нафти після тривалої перерви – Reuters
Нафта подорожчала попри скасування санкцій проти РФ: деталі
Нафта подорожчала попри скасування санкцій проти РФ: деталі
Третина підприємств, що виробляють Су-34, досі не під санкціями – ГУР
Третина підприємств, що виробляють Су-34, досі не під санкціями – ГУР
Нові мовні правила в РФ: бізнес змушений витрачати мільйони на ребрендинг
Нові мовні правила в РФ: бізнес змушений витрачати мільйони на ребрендинг

Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Сьогодні, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
