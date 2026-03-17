Нафтогазові доходи РФ в березні впадуть на 52% – Reuters

Підвищення світових цін на нафту через війну на Близькому Сході та фактичне перекриття Ормузької протоки поки що не позначилося на РФ

Спад зумовлений нижчими цінами на нафту та зміцненням рубля

Надходження до федерального бюджету Росії від податків на нафту і газ у березні можуть скоротитися на 52% – до 520 млрд рублів порівняно з аналогічним місяцем 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зростання світових цін на нафту, спричинене війною США та Ізраїлю проти Ірану, а також фактичним блокуванням Ормузької протоки, поки що не відображається на російських доходах, оскільки бюджетні надходження розраховуються на основі показників попереднього місяця. Від початку військової операції 28 лютого світові ціни на нафту зросли приблизно на 40%.

Доходи від нафти і газу становлять близько чверті надходжень до федерального бюджету Росії та є критично важливими для фінансування військової кампанії Москви проти України. Загалом за період із січня по березень доходи від нафти і газу, як очікується, складуть 1,34 трлн рублів – це суттєво менше, ніж 2,64 трлн рублів за аналогічний період 2025 року.

Розрахунки Reuters базуються на даних про видобуток нафти і газу, переробку, а також постачання на внутрішні та зовнішні ринки. Міністерство фінансів Росії має оприлюднити офіційні дані про доходи бюджету від нафти і газу 3 квітня.

Нагадаємо, світові ціни на нафту знову зросли після ударів США по іранських об’єктах. Інвестори занепокоїлися можливими перебоями з постачанням енергоносіїв на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході.

До слова, Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня.

Як повідомлялося, великі державні нафтові компанії Китаю після чотиримісячної перерви хочуть купувати російську нафту, щоб уникнути дефіциту через війну на Близькому Сході.