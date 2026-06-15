Американські науковці розробили новий засіб проти колорадського жука

Вчені розробили нову зброю проти одного з найвідоміших шкідників світу

Дослідники сподіваються, що новий препарат допоможе подолати стійкість шкідника до традиційних інсектицидів

У США фермери отримали доступ до нового інсектициду проти колорадського жука, який може стати важливим інструментом у боротьбі з одним із найнебезпечніших шкідників картоплі. Препарат Zivalgo створено на основі діючої речовини ізоциклосерам, що належить до нової хімічної групи інсектицидів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Мічиганського університету.

Новий механізм дії проти резистентних шкідників

Науковці пояснюють, що новий засіб має інший механізм дії, ніж більшість препаратів, які нині використовуються у сільському господарстві. Саме це може допомогти боротися з проблемою резистентності, коли комахи поступово виробляють стійкість до хімічних засобів захисту.

Новий препарат забезпечує контактний контроль усіх стадій розвитку колорадського жука. Найефективніше його рекомендують застосовувати проти літнього покоління дорослих комах.

Крім колорадського жука, засіб також здатний знищувати інших шкідників, зокрема цикадок, трипсів та блішок.

Фахівці рекомендують використовувати максимально дозволені норми внесення препарату. Це дозволяє зменшити кількість комах, які можуть пережити обробку та згодом сформувати стійкість до нової речовини.

Рекомендації щодо застосування та обмеження

Хоча Zivalgo можна вносити авіаційним способом, дослідники зазначають, що наземне обприскування часто забезпечує кращий результат.

Водночас новий препарат має низку обмежень. Інсектициди цієї групи не рекомендується застосовувати більше трьох разів протягом одного покоління колорадського жука або протягом 30 днів.

Ризики для бджіл і значення для аграріїв

Окрему увагу розробники звертають на захист бджіл. Засіб є токсичним для запилювачів, тому його використання під час цвітіння картоплі заборонене. Винятки можливі лише за певних погодних умов і часових обмежень.

«Додавання нових механізмів дії має вирішальне значення для управління резистентністю, оскільки колорадський жук має довгу історію розвитку стійкості до інсектицидів», – зазначила професорка кафедри ентомології Жофія Сендрей.

Нагадаємо, раніше ентомолог Національного природного парку «Тузлівські лимани» Євгеній Халаїм повідомив «Главкому», що цьогоріч на багатьох городах України колорадських жуків та їхніх личинок поки що менше, ніж зазвичай. Водночас фахівець застеріг, що погодні умови можуть сприяти швидкому зростанню популяції шкідника, тому остаточні висновки щодо його чисельності робити ще зарано.