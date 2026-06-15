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Нідерланди почали готуватися до можливої війни з Росією

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Нідерланди почали готуватися до можливої війни з Росією
Армія Нідерландів почала готувати табір для полонених на випадок війни
фото: glavnoe.in.ua

Армія країни НАТО вперше за понад 30 років відпрацювала створення табору для військовополонених на дві тисячі осіб

Нідерландська армія розпочала підготовку до можливого військового конфлікту з Росією та вперше за більш ніж три десятиліття провела навчання зі створення табору для військовополонених. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NL Times.

Сучасні технології замість колючого дроту

Випробування нового комплексу відбулося на полігоні Марнехейзен у провінції Гронінген. За задумом військових, у разі війни табір зможе прийняти до 2 тис. осіб.

Особливістю проєкту стала відмова від традиційних засобів охорони, які використовувалися під час Холодної війни. Замість колючого дроту, прожекторів та кулеметних вишок безпеку забезпечуватимуть сучасні технології.

Для охорони об'єкта планують використовувати системи штучного інтелекту, камери з функціями розпізнавання рухів і звуків, а також безпілотники, які передаватимуть відео в режимі реального часу.

Якими будуть умови утримання полонених

Передбачається, що полонених розміщуватимуть у модульних бараках із двоярусними ліжками. В одному приміщенні зможуть перебувати до 20 осіб без розподілу за військовими званнями.

Проєкт також передбачає створення прогулянкових зон, медичного пункту, душових та їдальні.

Командувач оперативної підтримки сухопутних військ Нідерландів Ніколь де Вольф наголосила, що умови утримання мають відповідати міжнародним нормам.

За її словами, військовополонені можуть розраховувати на умови проживання не гірші за ті, в яких перебувають нідерландські військовослужбовці.

Навчання стали частиною ширшої підготовки країн НАТО до можливих безпекових викликів на тлі зростання напруженості у відносинах із Росією.

Нагадаємо, раніше командувач військово-повітряних сил Німеччини Хольгер Нойман заявив, що НАТО має бути готовим до негайного реагування на можливу агресію Росії. За його словами, у разі нападу РФ на одну з держав Альянсу потенційними цілями можуть стати Калінінградська область, Кольський півострів, Санкт-Петербург та сили Чорноморського флоту Росії.

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Теги: росія війна Нідерланди

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