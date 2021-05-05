У Лондоні в результаті різанини в ТЦ загинула людина

Одна людина загинула під час різанини в торговому центрі Лондона

Одна людина в зв'язку з інцидентом затримана за підозрою у вбивстві, ще одна - за підозрою в участі у груповій бійці

В результаті бійки, що спалахнула в торговому центрі Brent Cross в Лондоні загинув 21-річний чоловік, який отримав ножові поранення. Про це повідомив британський таблоїд The Daily Mail.

«Поліцію викликали в торговий центр Brent Cross о 18.45 після повідомлень про бійку між декількома чоловіками. Поліцейські відповіли на виклик і виявили чоловіка у віці 21 року з ножовими пораненнями», – повідомили правоохоронці.

За підозрою у вбивстві був затриманий 18-річний молодик, ще один чоловік був затриманий за підозрою в шахрайстві.

«Двоє людей арештовані, і розслідування вже ведеться. Ми зробимо все можливе, щоб виявити і притягнути до відповідальності винних», – йдеться в повідомлення поліції, яке цитує видання.

Нагадаємо, 7 листопада невідомий у Кривому Розі напав на перехожих з ножем.

За підозрою у вбивстві двох людей поліція Кривого Рогу затримала чоловіка. Крім того, нападник поранив ножем ще вісьмох людей, серед яких – восьмирічний хлопчик.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський прокоментував жорстокі вбивства у Кривому Розі, заявивши, що «світ точно божеволіє».