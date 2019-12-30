У Малайзії пасажирський літак екстрено приземлився майже відразу після вильоту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На борту літака було 156 пасажирів

У результаті перевірки літака не виявлено жодних проблем

Пасажирський літак авіакомпанії AirAsia зі 156 людьми на борту здійснив екстрену посадку в малайзійському аеропорту Лангкаві через 13 хвилин після злету.

Про це повідомляє Malay Mail із посиланням на менеджера аеропорту Джефрі Рамлі.

«Рейс AirAsia до Куала-Лумпур повернувся майже відразу після вильоту з Міжнародного аеропорту Лангкаві сьогодні вранці», - йдеться у повідомленні.

За словами Рамлі, рейс AK9327 зі 156 пасажирами вилетів о 9.17, проте вже через три хвилини пілот надіслав диспетчеру аеропорту інформацію про технічні проблеми з літаком. Сам літак здійснив екстрену посадку через 13 хвилин після вильоту.

Зазначається, що повітряне судно безпечно приземлилося, а пасажирів і членів екіпажу евакуювали згідно з процедурою аеропорту.

У результаті перевірки літака не виявлено жодних проблем.

Зазначається, що новий виліт був запланований майже через 5 годин після першої спроби.

Нагадаємо, 28 грудня у США легкомоторний літак впав на автомобіль: п’ятеро загиблих.