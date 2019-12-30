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    У світі

    У Малайзії пасажирський літак екстрено приземлився майже відразу після вильоту

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    На борту літака було 156 пасажирів - У Малайзії пасажирський літак екстрено приземлився майже відразу після вильоту
    На борту літака було 156 пасажирів

    У результаті перевірки літака не виявлено жодних проблем

    Пасажирський літак авіакомпанії AirAsia зі 156 людьми на борту здійснив екстрену посадку в малайзійському аеропорту Лангкаві через 13 хвилин після злету.

    Про це повідомляє Malay Mail із посиланням на менеджера аеропорту Джефрі Рамлі.

    «Рейс AirAsia до Куала-Лумпур повернувся майже відразу після вильоту з Міжнародного аеропорту Лангкаві сьогодні вранці», - йдеться у повідомленні.

    За словами Рамлі, рейс AK9327 зі 156 пасажирами вилетів о 9.17, проте вже через три хвилини пілот надіслав диспетчеру аеропорту інформацію про технічні проблеми з літаком. Сам літак здійснив екстрену посадку через 13 хвилин після вильоту.

    Зазначається, що повітряне судно безпечно приземлилося, а пасажирів і членів екіпажу евакуювали згідно з процедурою аеропорту.

    У результаті перевірки літака не виявлено жодних проблем.

    Зазначається, що новий виліт був запланований майже через 5 годин після першої спроби.

    Нагадаємо, 28 грудня у США легкомоторний літак впав на автомобіль: п’ятеро загиблих.

    Малайзія літак авіаперевезення надзвичайні ситуації
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