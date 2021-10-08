У мечеті на півночі Афганістану пролунав вибух, є загиблі та майже 100 поранених

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за інцидент

Бойовики ісламістського руху «Талібан» заявили, що в шиїтській мечеті провінції Кундуз на півночі Афганістану 8 жовтня стався вибух, унаслідок якого є загиблі та десятки поранених.

Речник талібів Забіхулла Муджахід розповів, що зараз триває розслідування інциденту.

«Сьогодні вдень у мечеті наших співвітчизників-шиїтів у районі Хан-Абад у місті Бандар, столиці провінції Кундуз, стався вибух, унаслідок якого низка наших співвітчизників загинули та були поранені», – написав він у Twitter.

Як додає Reuters, один із представників Талібану на умовах анонімності заявив про щонайменше 28 загиблих та десятки поранених. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за інцидент.

Натомість CNN пише про понад 90 постраждалих.

Як відомо, 3 жовтня в одній з найбільших мечетей Кабула пролунав вибух, унаслідок якого загинули щонайменше п’ятеро людей.