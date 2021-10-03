Вибух поблизу мечеті у Кабулі: стало відомо число загиблих та поранених (відео)

У мечеті відбувалася церемонія прощання з матір'ю речника руху «Талібан» Забіхули Муджахида

Після вибуху у районі мечеті сталася перестрілка

У столиці Афганістану Кабулі пролунав вибух біля мечеті Ідгах, де відбувалася церемонія прощання з матір'ю речника руху «Талібан» Забіхули Муджахида. Про це повідомляє Al Jazeera.

Уточнюється, що вибух стався неподалік будівлі Міністерства оборони країн. Згодом агенція повідомила про затримання трьох осіб, яких підозрюють у причетності до вибуху. Aamaj News із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Афганістану інформує про щонайменше вісьмох загиблих людей та 20 поранених.

وزارت داخله طالبان: در انفجار امروز در نزدیکی در ورودی مسجد عیدگاه کابل، دست‌کم ۸ تن کشته شده و ۲۰ تن دیگر زخم برداشته‌اند.#آماج_نیوز pic.twitter.com/DsXVoyzpbr — Aamaj News (@AamajN) October 3, 2021

За даними Kabul News, після вибуху у районі мечеті сталася перестрілка, ймовірно, між талібами та бойовиками угрупування «Ісламська держава в Хорасані», яке є відгалуженням екстремістської організації «Ісламська держава».

Нагадаємо, раніше у результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти.

Також Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

Американське посольство також закликало людей уникати аеропорту до зміни ситуації, а тих, хто перебуває в районі Abbey Gate, East Gate та North Gate «негайно піти». Відомство порадило своїм громадянам бути обережними у великому натовпі, виконувати інструкції місцевої влади та слідкувати за повідомленнями місцевих мешканців у соцмережах, щоб бути готовими до зміни планів.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

До слова, лідер афганського опору назвав умову миру з талібами.

Як відомо, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.