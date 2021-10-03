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    Вибух поблизу мечеті у Кабулі: стало відомо число загиблих та поранених (відео)

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    У мечеті відбувалася церемонія прощання з матір'ю речника руху &laquo;Талібан&raquo; Забіхули Муджахида - Вибух поблизу мечеті у Кабулі: стало відомо число загиблих та поранених (відео)
    У мечеті відбувалася церемонія прощання з матір'ю речника руху «Талібан» Забіхули Муджахида
    Фото з відкритих джерел

    Після вибуху у районі мечеті сталася перестрілка

    У столиці Афганістану Кабулі пролунав вибух біля мечеті Ідгах, де відбувалася церемонія прощання з матір'ю речника руху «Талібан» Забіхули Муджахида. Про це повідомляє Al Jazeera.

    Уточнюється, що вибух стався неподалік будівлі Міністерства оборони країн. Згодом агенція повідомила про затримання трьох осіб, яких підозрюють у причетності до вибуху. Aamaj News із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Афганістану інформує про щонайменше вісьмох загиблих людей та 20 поранених.

    За даними Kabul News, після вибуху у районі мечеті сталася перестрілка, ймовірно, між талібами та бойовиками угрупування «Ісламська держава в Хорасані», яке є відгалуженням екстремістської організації «Ісламська держава».

    Нагадаємо, раніше у результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти.

    Також Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

    Американське посольство також закликало людей уникати аеропорту до зміни ситуації, а тих, хто перебуває в районі Abbey Gate, East Gate та North Gate «негайно піти». Відомство порадило своїм громадянам бути обережними у великому натовпі, виконувати інструкції місцевої влади та слідкувати за повідомленнями місцевих мешканців у соцмережах, щоб бути готовими до зміни планів.

    Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

    До слова, лідер афганського опору назвав умову миру з талібами.

    Як відомо, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.

    Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.

    Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

    Теги: вибух США НАТО Ангела Меркель діти ООН аеропорт посольство Велика Британія держава Ісламська держава Талібан Єнс Столтенберг Twitter небезпека
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    Вибух поблизу мечеті у Кабулі: стало відомо число загиблих та поранених (відео)