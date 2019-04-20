У Мексиці внаслідок збройного нападу загинули понад 10 осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час нападу щонайменше чотири людини отримали поранення

Мотив нападу на бар наразі незрозумілий, - урядовець

У Мексиці у результаті збройного нападу, що стався в місті Мінатітлан, загинули щонайменше 13 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, озброєна група влаштувала напад на бар у місті Мінатітлан, що на узбережжі Мексиканської затоки. Напад стався ввечері п'ятниці, 19 квітня.

За словами представника уряду штату Веракрус, жертвами збройного нападу стали щонайменше 13 осіб. Він додав, що мотив нападу наразі незрозумілий.

«Сім чоловіків, 5 жінок та дитина загинули під час стрілянини поблизу нафтопереробного заводу в місті Мінатітлан», - заявив представник.

Крім того, за даними чиновника, ще щонайменше 4 людини отримали поранення.