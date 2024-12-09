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Десятки людей загинули в Конго від невідомої хвороби – ВООЗ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Десятки людей загинули в Конго від невідомої хвороби – ВООЗ
У Конго фіксують спалах невідомої хвороби
фото із відкритих джерел

ВООЗ: понад 30 людей загинули від невідомої хвороби у Конго

Понад 400 людей захворіли та понад 30 померли від невідомої хвороби з 24 жовтня в Демократичній Республіці Конго. Про це пише Blue News із посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я. Захворювання супроводжується кашлем та головним болем.

«З 24 жовтня по 5 грудня 2024 року в медико-санітарній зоні Панзі в провінції Кванго ДРК було зареєстровано 406 випадків невстановленого захворювання з такими симптомами, як лихоманка, біль голови, кашель, нежить і біль у тілі», – йдеться у заяві ВООЗ.

За даними організації, у важких випадках захворювання завжди «спостерігалося серйозне виснаження». Усього зареєстровано 31 летальний кінець.

Більшість випадків захворювання відмічено у дітей до п'яти років. Доступ до району Панзі утруднений через сезон дощів. Дістатися до нього з Кіншаси можна приблизно за 48 годин. З'ясування основної причини захворювання затримали ці проблеми у поєднанні з обмеженістю діагностики в регіоні.

До слова, віспа мавп поширюється на африканському континенті, показавши зростання більш ніж на 500% порівняно з минулим роком. Про це свідчать дані Африканських центрів контролю та профілактики захворювань (Africa CDC).За інформацією US News & World Report, ВООЗ оголосила віспу мавп надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я міжнародного масштабу в середині серпня після того, як новий штам почав поширюватися з Конго до сусідніх країн.

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Теги: здоров'я Африка Демократическая республика Конго хвороба

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