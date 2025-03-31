Мексиканський скульптор розчавив Tesla кам’яною скульптурою

Перфоманс скульптора, в якому він знищив автомобіль, став частиною серії робіт під назвою Neo-Tameme

Мексиканський скульптор Чавіс Мармол розчавив автомобіль Tesla Model 3 дев’ятитонною кам’яною скульптурою, висловивши протест проти бренду Tesla та його засновника Ілона Маска. За словами митця, цей жест був спрямований, зокрема, проти планів Маска побудувати новий завод у Мексиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Hyperallergic.

Як повідомляється, над створенням цього проєкту Мармол працював протягом двох років. Під час роботи над ним бутик-готель Colima 71 у Мехіко подарував художнику автомобіль Tesla, хоча сам він ніколи не мав власного авто і завжди подорожував велосипедом.

Скульптура виготовлена з бутового каменю та була опрацьована протягом шести місяців групою художників з усієї країни. Вона є копією стародавніх голів Ольмеків – археологічних залишків цивілізації, яка існувала на узбережжі Мексиканської затоки близько 3 тис років тому. Для мексиканців ці голови символізують найдавнішу культуру в Америці.

Перфоманс Мармола, в якому він знищив автомобіль, став частиною серії робіт під назвою Neo-Tameme. Митець підкреслив, що його метою було не просто розчавити машину, а «розтрощити об’єкт, який представляє зловісну фігуру, як Ілон Маск».

«Я не просто хотів розчавити дорогу машину. Я знаю, що є й дорожчі машини», – зазначив він.

Робота скульптора – це відповідь на рішення Маска побудувати новий завод Tesla в Мексиці. У грудні 2023 року мексиканське міністерство навколишнього середовища схвалило дозвіл на будівництво цього заводу в північному штаті Нуево-Леон.

Мармол зазначив, що поки не отримав жодної реакції від Tesla чи Маска щодо його роботи, але висловив сумнів, що це турбує компанію.

«Я сумніваюся, що їх хвилює те, що робить або говорить мексиканський художник», – підсумував він.

Раніше ми писали, що фронтмен гурту Green Day Біллі Джо Армстронг під час концерту у Мельбурні висловився на підтримку України і запитав у слухачів, чи не бажали б вони, щоб Дональд Трамп та Ілон Маск «стулили пельки». Про це повідомляє «Главком».

Вигуки Армстронга щодо Трампа і Маска публіка підтримала оплесками.

А під час виконання треку Jesus of Suburbia Біллі Джо Армстронг змінив кілька рядків, і в одному з них згадав Україну, а в іншому – саркастично висловився щодо віцепрезидента США Джей Ді Венса.