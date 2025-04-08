У Трампа розглядають можливість нанесення ударів по наркокартелям у Мексиці

Те, що планує адміністрація Трампа, може бути безпрецедентним випадком

Адміністрація Трампа розглядає можливість нанесення ударів безпілотниками по наркокартелям у Мексиці в рамках амбітних зусиль по боротьбі зі злочинними угрупованнями, які перевозять наркотики через південний кордон США. Про це повідомляє NBC News із посиланням на шістьох джерел серед військових та правоохоронців, пише «Главком».

Як повідомляє видання, адміністрація Білого дому, Пентагон і представники розвідки США обговорювали ймовірність ударів проти керівників наркокартелів та їхніх логістичних мереж у координації з урядом Мексики.

Обговорення досі знаходиться на ранній стадії й наразі Штати не ухвалили остаточного рішення. Водночас джерела видання наголошують, що в межах обговорень не виключений варіант односторонніх прихованих дій Вашингтона без схвалення Мексики.

У виданні підкреслили: те, що планує адміністрація Трампа, може бути безпрецедентним як щодо кількості задіяного американського персоналу, так і щодо використання американських безпілотних літальних апаратів для бомбардування персоналу та активів картелю.

Шість джерел видання повідомили, що американські військові та ЦРУ різко активізували спостереження над Мексикою для збору розвідданих перед тим, що, ймовірно, стане великою кампанією проти картелів, які Білий дім назвав загрозою національній безпеці. Польоти здійснюються з дозволу Мексики , заявила президент Мексики Клаудія Шейнбаум.

Нагадаємо, у Мексиці виявили ранчо, де картель CJNG катував і спалював жертв. Місцева поліція вже проводила рейд на цьому ранчо у вересні минулого року, але, тоді не виявили або не повідомили про масові сліди насильства