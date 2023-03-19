У мережі з’явилися фото і відео дрона, що впав у Тульській області Росії

Співробітники екстрених служб з'ясовують, кому належить безпілотник

У мережі оприлюднили кадри непізнаного дрона, який упав у Тульській області РФ. Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

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«Перші кадри з місця падіння невідомого безпілотника під Тулою. Судячи з мітки фахівців на фото, ймовірна дальність його польоту – 600 км», – ідеться у повідомленні.

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При цьому наголошується, що співробітники екстрених служб з'ясовують, кому належить безпілотник.

Зауважимо, що від Тули до України – близько 500 км, від Тули до Москви – 180 км.

Нагадаємо, 19 березня у Тульській області Росії впав невідомий дрон. Його знайшли між двома селами.

Також російський винищувач Су-27 намагався збити український безпілотник Bayraktar над Чорним морем поблизу тимчасово окупованого Криму.