У мережі з'явилися перші супутникові знімки з місця падіння Іл-76

Слід, який залишив літак при падінні, простягається приблизно на 500 м

У мережі з'явилися перші супутникові фото з місця падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Білгородом. Знімки опублікували «Схеми».

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Супутникові знімки за 31 січня показала компанія Planet Labs. На них можна побачити місце падіння Іл-76. Зазначається, що слід, який залишив літак при падінні, простягається приблизно на 500 м.

Нагадаємо, у Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони РФ стверджує, що на борту нібито перебували українські полонені.

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Згодом Генеральний штаб ЗСУ зробив заяву. У повідомленні йдеться про те, що ЗСУ продовжать знищувати військово-транспортні літаки Російської Федерації, що доставляють до аеродрому Білгорода ракети для обстрілу Харкова та Харківської області.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, який впав під Білгородом, могли бути і ракети, і люди. За його словами, не виключено, що українських полонених могли використати як живий щит для транспортування боєкомплекту.