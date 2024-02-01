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У мережі з'явилися перші супутникові знімки з місця падіння Іл-76

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У мережі з'явилися перші супутникові знімки з місця падіння Іл-76
У Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76
колаж: glavcom.ua

Слід, який залишив літак при падінні, простягається приблизно на 500 м

У мережі з'явилися перші супутникові фото з місця падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Білгородом. Знімки опублікували «Схеми».

У мережі з'явилися перші супутникові знімки з місця падіння Іл-76 фото 1

Супутникові знімки за 31 січня показала компанія Planet Labs. На них можна побачити місце падіння Іл-76. Зазначається, що слід, який залишив літак при падінні, простягається приблизно на 500 м.

У мережі з'явилися перші супутникові знімки з місця падіння Іл-76 фото 2

Нагадаємо, у Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони РФ стверджує, що на борту нібито перебували українські полонені.

Згодом Генеральний штаб ЗСУ зробив заяву. У повідомленні йдеться про те, що ЗСУ продовжать знищувати військово-транспортні літаки Російської Федерації, що доставляють до аеродрому Білгорода ракети для обстрілу Харкова та Харківської області.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, який впав під Білгородом, могли бути і ракети, і люди. За його словами, не виключено, що українських полонених могли використати як живий щит для транспортування боєкомплекту.

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Теги: літак Білгород фото

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