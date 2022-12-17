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У Мінську в будинку вибухнув газ: є загиблі (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Мінську в будинку вибухнув газ: є загиблі (відео)
Шестеро людей загинули внаслідок вибуху побутового газу в будинку в Мінську
фото: minsk.mchs.gov.by

Внаслідок вибуху у багатоквартирному будинку загинуло шестеро людей

Шестеро людей, у тому числі дитина, загинули внаслідок вибуху побутового газу в житловому будинку в Мінську в ніч на 17 грудня. Про це повідомляється в Telegram пресслужби Слідчого комітету Білорусі.

Вибух стався у житловому будинку на бульварі Шевченка близько 03:30. На момент приїзду рятувальників горіли вже дві квартири на площі 40 кв.м. У будинку утворився густий дим, що досяг верхніх поверхів.

Рятувальники евакуювали з дому понад 20 мешканців

«Стався спалах у житловому будинку на бульварі Шевченка. Загинули 6 людей. Співробітниками МНС із житлового будинку евакуйовано понад 20 осіб», – йдеться у повідомленні.

Трьох із них госпіталізували з отруєнням продуктами горіння та опіками, у тому числі органів дихання.

Нагадаємо, раніше у житловому будинку під Києвом стався вибух, серед травмованих було немовля.

Теги: Білорусь вибух дитина

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