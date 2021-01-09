У містах Білорусі відбуваються «дворові» акції протестів

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести

У Мінську та інших містах Білорусі в суботу зранку розпочалися локальні акції протесту. Про це повідомляє Радыё Свабода.

«Останній місяць акції протесту відбуваються у дворах та мікрорайонах Мінська та інших міст Білорусі. Жителі Мінська ще затемна почали виходити на дворові марші», – йдеться у повідомленні.

Також відомо, що в Гродно відбувся марш протесту.

Видання розміщує відео, на яких зображено акції, марші, «ланцюги солідарності» в різних частинах Мінська, зокрема у Малинівці, на Південному Заході, у Лощиці, Курасовщині, навіть у центрі білоруської столиці – на площі Перемоги.

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

Нагадаємо, білоруській опозиціонерці Колесниковій продовжили арешт до 8 березня.