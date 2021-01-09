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    У світі

    У містах Білорусі відбуваються «дворові» акції протестів

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    <p>Акція протесту у Мінську 13 січня</p> - У містах Білорусі відбуваються «дворові» акції протестів

    Акція протесту у Мінську 13 січня

    Фото Радыё Свабода

    У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести

    У Мінську та інших містах Білорусі в суботу зранку розпочалися локальні акції протесту. Про це повідомляє Радыё Свабода.

    «Останній місяць акції протесту відбуваються у дворах та мікрорайонах Мінська та інших міст Білорусі. Жителі Мінська ще затемна почали виходити на дворові марші», – йдеться у повідомленні.

    Також відомо, що в Гродно відбувся марш протесту.

    Видання розміщує відео, на яких зображено акції, марші, «ланцюги солідарності» в різних частинах Мінська, зокрема у Малинівці, на Південному Заході, у Лощиці, Курасовщині, навіть у центрі білоруської столиці – на площі Перемоги.

    У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

    Нагадаємо, білоруській опозиціонерці Колесниковій продовжили арешт до 8 березня.

    Теги: Білорусь вибори Олександр Лукашенко опозиція
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