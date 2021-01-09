У містах Білорусі відбуваються «дворові» акції протестів
Акція протесту у Мінську 13 січня
У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести
У Мінську та інших містах Білорусі в суботу зранку розпочалися локальні акції протесту. Про це повідомляє Радыё Свабода.
«Останній місяць акції протесту відбуваються у дворах та мікрорайонах Мінська та інших міст Білорусі. Жителі Мінська ще затемна почали виходити на дворові марші», – йдеться у повідомленні.
Також відомо, що в Гродно відбувся марш протесту.
Видання розміщує відео, на яких зображено акції, марші, «ланцюги солідарності» в різних частинах Мінська, зокрема у Малинівці, на Південному Заході, у Лощиці, Курасовщині, навіть у центрі білоруської столиці – на площі Перемоги.
Нагадаємо, білоруській опозиціонерці Колесниковій продовжили арешт до 8 березня.