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У Молдові після атаки РФ на Україну знайдено уламки «Шахеда»

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Молдові після атаки РФ на Україну знайдено уламки «Шахеда»
Знайдені уламки – один з безпілотників, збитих українською зенітною установкою, кажуть у Молдоові
фото: Poliția de Frontieră a Republicii Moldova

Район, де знайшли уламки бойового дрона, оточили

У Молдові 11 лютого в районі молдовсько-українського кордону, неподалік села Етулія Вулканештського району, прикордонна поліція виявила фрагменти БпЛА типу Shahed, пише Newsmaker.

Як повідомили молдовські прикордонники, район, де знайшли уламки бойового дрона, оточили.

У Молдові після атаки РФ на Україну знайдено уламки «Шахеда» фото 1

За заявою правоохоронців, ризику чи небезпеки для населення в цьому районі немає, і влада вжила всіх необхідних заходів для підтримки громадського порядку.

«Підозрюємо, що знайдені уламки – один з безпілотників, збитих українською зенітною установкою», – зазначили у Прикордонній поліції.

У Молдові після атаки РФ на Україну знайдено уламки «Шахеда» фото 2

Також президентка Молдови Мая Санду заявила, що цей інцидент є черговим нагадуванням, що російська агресія є загрозою для всього континенту.

Нагадаємо, увечері 10 лютого російські окупанти запустили «Шахеди». У низці областей України було оголошено повітряну тривогу через атаку безпілотників.

 

Теги: прикордонники агресія поліція влада населення

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