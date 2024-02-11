У Молдові після атаки РФ на Україну знайдено уламки «Шахеда»

Знайдені уламки – один з безпілотників, збитих українською зенітною установкою, кажуть у Молдоові

Район, де знайшли уламки бойового дрона, оточили

У Молдові 11 лютого в районі молдовсько-українського кордону, неподалік села Етулія Вулканештського району, прикордонна поліція виявила фрагменти БпЛА типу Shahed, пише Newsmaker.

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Як повідомили молдовські прикордонники, район, де знайшли уламки бойового дрона, оточили.

За заявою правоохоронців, ризику чи небезпеки для населення в цьому районі немає, і влада вжила всіх необхідних заходів для підтримки громадського порядку.

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«Підозрюємо, що знайдені уламки – один з безпілотників, збитих українською зенітною установкою», – зазначили у Прикордонній поліції.

Також президентка Молдови Мая Санду заявила, що цей інцидент є черговим нагадуванням, що російська агресія є загрозою для всього континенту.

Нагадаємо, увечері 10 лютого російські окупанти запустили «Шахеди». У низці областей України було оголошено повітряну тривогу через атаку безпілотників.