МЗС: телефонна розмова між Байденом та Зеленським відбудеться «без жодних умов»

Дипломати запевняють – припущення про кризу у відносинах України та США не мають підстав

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден невдовзі зателефонує Володимиру Зеленському. Тож підстав ставити під сумнів стратегічний характер партнерства України та США немає. Про це речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив у коментарі «Європейській правді».

«Раніше МЗС України, а зараз вже й посольство США в Києві чітко заявило про підготовку телефонної розмови лідерів двох країн без жодних попередніх умов. Розвивається діалог на рівні керівників зовнішньополітичних, оборонних та інших відомств», – сказав Ніколенко.

Речник МЗС також, не називаючи імен, звинуватив певних публічних осіб у «вигадуванні надуманих історій» про проблеми у відносинах двох країн. «Спостерігається криза публічних оцінок у деяких українських діячів», – заявив дипломат.

Він запевнив, що припущення про кризу у відносинах України та США не мають підстав.

Раніше у посольстві Сполучених штатів Америки запевняли, що телефонне спілкування президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського обов’язково відбудеться «без жодних передумов».

Напередодні п'ятий президент Петро Порошенко подякував президенту США за його слова про Путіна-вбивцю і наголосив, що мав з Байденом понад десять зустрічей і більше двадцяти телефонних розмов. А зараз по своїх зв’язках Порошенко лобіює телефонну розмову Байдена із Зеленським.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.



