У НАТО відповіли Путіну на пропозицію ввести мораторій на розміщення ракет



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Путін направив країнам-членам НАТО пропозицію ввести мораторій на розгортання в Європі та інших регіонах ракет середньої і малої дальності

Речниця НАТО Оана Лунгеску порадила Росії знищити вже встановлені на своїй території ракети

Північноатлантичний альянс відкинув пропозицію Росії ввести мораторій на розміщення ракет малої та середньої дальності, оскільки така ініціатива не заслуговує на довіру.

Про це повідомляє Deutsche Welle

Зазначається, що речниця НАТО Оана Лунгеску порадила Росії знищити вже встановлені на своїй території ракети 9М729, щоб це можна було перевірити.

Нагадаємо, президент РФ Путін направив країнам-членам НАТО і багатьом іншим державам послання з пропозицією ввести мораторій на розгортання в Європі та інших регіонах ракет середньої і малої дальності.

Як повідомлялося, 4 березня Путін підписав указ про призупинення Росією виконання ДРСМД. 3 липня Росія офіційно призупинила дію ДРСМД.

США 2 серпня офіційно вийшли з ДРСМД, після того, як минув наданий Росії піврічний термін на ліквідацію ракети 9М729, яка порушує угоду.

20 серпня Міноборони США заявило, що успішно випробувало крилату ракету середньої дальності, здатну нести ядерний заряд.

Путін скликав Раду безпеки і доручив підготувати «симетричну відповідь» на випробування у США крилатої ракети середньої дальності, здатної нести ядерний заряд.

24 серпня Путін заявив, що Росія розроблятиме ракет середньої і меншої дальності, але не буде їх розміщувати, поки цього не зроблять Сполучені Штати.