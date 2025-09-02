Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У США пройшли мітинги проти політики Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У США пройшли мітинги проти політики Трампа
У Сполучених Штатах Америки пройшли масові протести
фото: Reuters

Демонстрації пройшли у Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі, Філадельфії, Сан-Дієго та інших містах

У Сполучених Штатах Америки пройшли масові протести під гаслом «Працівники замість мільярдерів». У понад 900 містах США тисячі мешканців вийшли на вулиці проти політики адміністрації президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

Організаторами протестів були координатори проєкту May Day Strong за підтримки профспілок AFL-CIO. Загалом відбулося понад тисячу акцій, у яких, за оцінками організаторів, взяли участь сотні тисяч людей.

«Трудова партія та громада планують цього року на День праці більше, ніж просто барбекю, бо ми маємо зупинити захоплення мільярдерами. Мільярдери крадуть у робітничих сімей, руйнують нашу демократію та створюють приватні армії для нападів на наші міста та села», – йдеться на сторінці May Day Strong .

Демонстрації пройшли у Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі, Філадельфії, Сан-Дієго та інших містах. Протестувальники виступили проти, як вони вважають, надмірного впливу великих корпорацій і бізнес-лідерів під час другої каденції Дональда Трампа.

У Чикаго акції вирізнялися особливою напруженістю, де натовп скандував проти намірів Білого дому посилити федеральну присутність у місті. У Сан-Франциско головною мішенню критики стали технологічні компанії, включно з Palantir, яка отримала мільярдні федеральні контракти на впровадження систем штучного інтелекту.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа планує сформувати сили швидкого реагування щодо боротьби з порушеннями громадського порядку для придушення можливих заворушень.

До слова, раніше протести охопили низку міст США, і 11 млн американців виступили проти політики Трампа.

У суботу, 14 червня, в низці великих міст США люди вийшли на мітинги проти політики президента США. Протести під назвою No kings («Без королів») відбулись на тлі святкування 250-річчя армії США, військового параду у Вашингтоні та 79-го дня народження американського лідера.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп протест мітинг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що насправді дала зустріч Путіна з Віткоффом?
Що насправді дала зустріч Путіна з Віткоффом?
8 серпня, 15:41
Підозрюваний поділився SD-картою з технічними документами танків та іншими деталями військових операцій
Солдат США «злив» дані про танки Abrams заради російського громадянства
7 серпня, 02:55
Гроші отримали MAGA Inc., Фонд лідерства Сенату та Фонд лідерства Палати представників
Медіа назвали суму, яку пожертвував Ілон Маск, аби повернути прихильність Трампа
3 серпня, 11:16
Сибіга прокоментував заяву Трампа про територіальні поступки
РФ не має бути винагороджена. Сибіга відповів на пропозицію Трампа
9 серпня, 12:20
Туск має «багато побоювань і багато надій» щодо зустрічі Трампа та Путіна
Туск розповів про обіцянки США перед самітом Трамп-Путін
11 серпня, 14:11
Трамп пообіцяв для США новітню систему ППО
Розкрито деталі «Золотого куполу» Трампа
13 серпня, 14:38
ЄС та США узгодили спільну заяву, яка формалізує торговельну угоду
Євросоюз і США опублікували спільну заяву про торговельну угоду
21 серпня, 15:59
Трамп розповів, що нещодавно розмовляв із Сі Цзіньпіном
Трамп заявив, що може знищити Китай, бо має «неймовірні козирі»
26 серпня, 05:26
Тривають необхідні слідчі дії у справі про вбивство Андрія Парубія
Затримання підозрюваного у вбивстві Парубія, вибухи у Росії: головне за ніч
Вчора, 05:44

Соціум

Золото, гараж та герби. Reuters розсекретив, що приховує легендарний поїзд Кім Чен Ина
Золото, гараж та герби. Reuters розсекретив, що приховує легендарний поїзд Кім Чен Ина
У США пройшли мітинги проти політики Трампа
У США пройшли мітинги проти політики Трампа
Макрон обговорив з генсеком НАТО гарантії безпеки для України
Макрон обговорив з генсеком НАТО гарантії безпеки для України
Російський Ростов опинився під атакою дронів (фото, відео)
Російський Ростов опинився під атакою дронів (фото, відео)
Флотилія Грети Тунберг перервала подорож до Гази через погані погодні умови
Флотилія Грети Тунберг перервала подорож до Гази через погані погодні умови
У Болгарії екстрено сів літак фон дер Ляєн: підозрюється російське втручання
У Болгарії екстрено сів літак фон дер Ляєн: підозрюється російське втручання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
52K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
24K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
16K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України
11K
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ

Новини

Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua