У США пройшли мітинги проти політики Трампа

У Сполучених Штатах Америки пройшли масові протести під гаслом «Працівники замість мільярдерів». У понад 900 містах США тисячі мешканців вийшли на вулиці проти політики адміністрації президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

Організаторами протестів були координатори проєкту May Day Strong за підтримки профспілок AFL-CIO. Загалом відбулося понад тисячу акцій, у яких, за оцінками організаторів, взяли участь сотні тисяч людей.

«Трудова партія та громада планують цього року на День праці більше, ніж просто барбекю, бо ми маємо зупинити захоплення мільярдерами. Мільярдери крадуть у робітничих сімей, руйнують нашу демократію та створюють приватні армії для нападів на наші міста та села», – йдеться на сторінці May Day Strong .

Демонстрації пройшли у Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі, Філадельфії, Сан-Дієго та інших містах. Протестувальники виступили проти, як вони вважають, надмірного впливу великих корпорацій і бізнес-лідерів під час другої каденції Дональда Трампа.

HAPPENING NOW: Protesters have gathered in front of Trump Tower chanting “Donald Trump has got to go!” (Video: @NJEGmedia) pic.twitter.com/284ABlMl0f — Marco Foster (@MarcoFoster_) — Marco Foster (@MarcoFoster_) September 1, 2025

У Чикаго акції вирізнялися особливою напруженістю, де натовп скандував проти намірів Білого дому посилити федеральну присутність у місті. У Сан-Франциско головною мішенню критики стали технологічні компанії, включно з Palantir, яка отримала мільярдні федеральні контракти на впровадження систем штучного інтелекту.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа планує сформувати сили швидкого реагування щодо боротьби з порушеннями громадського порядку для придушення можливих заворушень.

До слова, раніше протести охопили низку міст США, і 11 млн американців виступили проти політики Трампа.

У суботу, 14 червня, в низці великих міст США люди вийшли на мітинги проти політики президента США. Протести під назвою No kings («Без королів») відбулись на тлі святкування 250-річчя армії США, військового параду у Вашингтоні та 79-го дня народження американського лідера.