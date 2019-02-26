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    У світі

    У Нідерландах перехопили майже 100 тис пляшок російської горілки, що прямувала до Північної Кореї

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    США&nbsp;неодноразово звинувачували Росію&nbsp;у порушенні режиму санкцій проти КНДР - У Нідерландах перехопили майже 100 тис пляшок російської горілки, що прямувала до Північної Кореї
    США неодноразово звинувачували Росію у порушенні режиму санкцій проти КНДР

    Горілка була упакована в три тис. ящиків і схована під фюзеляжем літака

    У Нідерландах на митниці перехопили близько 90 тисяч пляшок російської горілки, які, на переконання голландських медіа, транспортували до Північної Кореї. Про це пише AD.

    Минулого тижня у митних органів Роттердама виникли підозри щодо контейнера, що, за документами, мав потрапити до Китаю. Горілка була упакована в три тис. ящиків і схована під фюзеляжем літака.

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    «Ми отримали підозру, що контейнер був на шляху до Північної Кореї і був призначений для чиновників під режимом санкцій», - повідомив директор з управління ризиками голландської митниці Арно Куій.

    «Рада безпеки ООН наклала чіткі санкції на Північну Корею, тому важливо забезпечити виконання цих санкцій», - сказав Міністр розвитку і торгівлі Нідерландів Сігрід Кааг, який наказав вилучити контейнер.

    «Санкції також регулюють імпорт товарів класу «люкс» і митниця була цілком виправдана, щоб у кінцевому підсумку розвантажити контейнер», - сказав він.

    Міністерство закордонних справ розслідує, чи горілка була призначена для Північної Кореї та її лідера Кім Чен Ина, після чого вона вирішить, що буде з конфіскованим алкоголем.

    Варто зазначити, що США неодноразово звинувачували Росію у порушенні режиму санкцій проти КНДР.

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