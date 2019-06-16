  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Нідерландах відбувся фестиваль оселедця

    • Розсилка
    Вважається, що саме в червні риба має неперевершений смак, оскільки в цей період оселедець досягає свого ідеального розміру і жирності - У Нідерландах відбувся фестиваль оселедця
    Вважається, що саме в червні риба має неперевершений смак, оскільки в цей період оселедець досягає свого ідеального розміру і жирності

    Гуляння стартували після першого улову. Оселедці роздавали просто на вулиці, - ЗМІ

    У Нідерландах у місті Гаага відбувся традиційний фестиваль оселедця, або, як його ще називають, День прапорців. Про це повідомляє «Укрінформ».

    Зазначається, що святкування проходило у Схевенінгені - морському курорті на узбережжі Північного моря, який є одним із районів Гааги.

    Читайте також

    «Гуляння стартували після першого улову. Оселедці роздавали просто на вулиці. Вважається, що саме в червні риба має неперевершений смак, оскільки в цей період оселедець досягає свого ідеального розміру і жирності», - йдеться у повідомленні.

    Журналісти зазначають, що друга назва цього свята – День прапорців. «Будинки, кораблі, громадський транспорт, велосипеди прикрашають національними прапорцями», - пишуть ЗМІ.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Нідерландах відбувся фестиваль оселедця
    У Нідерландах відбувся фестиваль оселедця
    У Нідерландах відбувся фестиваль оселедця
    У Нідерландах відбувся фестиваль оселедця

    Святкування тривало упродовж двох днів. Серед розваг - морська прогулянка, стрільба з лука, спортивні змагання для дітей і дорослих, пірати, які вчать, як правильно їсти оселедець. За традицією, його треба їсти з цибулею, рибину треба взяти за хвіст, закинути голову і проковтнути цілком. Також оселедець продають з хлібом.

    Однак популярною ця страва була не завжди. До XV століття через різкий запах і гіркий смак рибу не їли. Така страва вважалася їжею для бідних. Так тривало, аж доки рибалка з Нідерландів не почистив оселедець. Відтоді оселедець став головною стравою Нідерландів.

    Читайте також
    ЗМІ громадський транспорт свята Нідерланди стрільба з лука фестиваль транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ