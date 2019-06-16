У Нідерландах відбувся фестиваль оселедця



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Вважається, що саме в червні риба має неперевершений смак, оскільки в цей період оселедець досягає свого ідеального розміру і жирності

Гуляння стартували після першого улову. Оселедці роздавали просто на вулиці, - ЗМІ

У Нідерландах у місті Гаага відбувся традиційний фестиваль оселедця, або, як його ще називають, День прапорців. Про це повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що святкування проходило у Схевенінгені - морському курорті на узбережжі Північного моря, який є одним із районів Гааги.

«Гуляння стартували після першого улову. Оселедці роздавали просто на вулиці. Вважається, що саме в червні риба має неперевершений смак, оскільки в цей період оселедець досягає свого ідеального розміру і жирності», - йдеться у повідомленні.

Журналісти зазначають, що друга назва цього свята – День прапорців. «Будинки, кораблі, громадський транспорт, велосипеди прикрашають національними прапорцями», - пишуть ЗМІ.

Святкування тривало упродовж двох днів. Серед розваг - морська прогулянка, стрільба з лука, спортивні змагання для дітей і дорослих, пірати, які вчать, як правильно їсти оселедець. За традицією, його треба їсти з цибулею, рибину треба взяти за хвіст, закинути голову і проковтнути цілком. Також оселедець продають з хлібом.

Однак популярною ця страва була не завжди. До XV століття через різкий запах і гіркий смак рибу не їли. Така страва вважалася їжею для бідних. Так тривало, аж доки рибалка з Нідерландів не почистив оселедець. Відтоді оселедець став головною стравою Нідерландів.