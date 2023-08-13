У Нігерії обвалилася мечеть, заповнена вірянами: є загиблі та поранені (відео)
Рятувальники знайшли під завалами тіла семи жертв
У місті Зарія штату Кадуна на півночі Нігерії обвалилася мечеть, наповнена вірянами. Унаслідок трагедії загинули семеро людей, ще кілька отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.
Як зазначається, у центральній мечеті міста перебували сотні вірян, які спостерігали за післяобідньою молитвою.
«Спочатку було знайдено чотири тіла, а потім ще три – після того, як рятувальники обшукали завалену мечеть», – розповів представник Нігерії Абдуллахі Кварбаї.
Нагадаємо, утравні у центральній Нігерії унаслідок сутичок між пастухами та фермерами загинули щонайменше 85 людей. Понад 3000 громадян евакуювалися в інші райони.
До слова, у січні в Нігерії бойовики, озброєні автоматами АК-47, викрали 32 особи з залізничного вокзалу, також кілька людей зазнали поранень.
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