У Німеччині стартували вибори до парламенту
Попередні результати оголосять уже в 18.00, перевірятимуть бюлетені будуть 4-5 тижнів
Перевірятимуть бюлетені будуть 4-5 тижнів
У Німеччині о 08 за місцевим часом (09 за київським) стартували вибори до Бундестагу. Відкрилися понад 60 тисяч виборчих дільниць, про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Як зазначають, правом голосувати можуть скористатися 60,4 млн із 83,2 млн населення ФРН. Велика частина з них уже проголосували поштою, у тому числі канцлер Ангела Меркель.
З 54 зареєстрованих у Німеччині партій до виборів допущені рекордні 47, з них 14 – уперше. Загалом зареєстрована рекордна кількість претендентів на місця у федеральному парламенті – 6211. Наймолодшому з них 18 років, найстаршому – 91.
Хоча жінок-виборців рівно на 2 млн більше, ніж чоловіків, серед кандидатів частка жінок становить усього 33%.
Попередні результати оголосять уже в 18.00. Перевірятимуть бюлетені будуть 4-5 тижнів.
За даними останніх опитувань розрив у рейтингах основних конкурентів – консервативного блоку ХДС/ХСС і соціал-демократів СДПН становить 1-3%.
Як повідомляли раніше, головними кандидатами на посаду канцлера є Армін Лашет, Олаф Шольц і Анналена Бербок. Зауважимо, Ангела Меркель, яка до цього часу керувала країною, свою кандидатуру на цих виборах не виставляє і залишає посаду канцлера після 16 років при владі.