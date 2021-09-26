У Німеччині стартували вибори до парламенту

Як зазначають, правом голосувати можуть скористатися 60,4 млн із 83,2 млн населення ФРН. Велика частина з них уже проголосували поштою, у тому числі канцлер Ангела Меркель.

У Німеччині о 08 за місцевим часом (09 за київським) стартували вибори до Бундестагу. Відкрилися понад 60 тисяч виборчих дільниць, про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу .

З 54 зареєстрованих у Німеччині партій до виборів допущені рекордні 47, з них 14 – уперше. Загалом зареєстрована рекордна кількість претендентів на місця у федеральному парламенті – 6211. Наймолодшому з них 18 років, найстаршому – 91.

Хоча жінок-виборців рівно на 2 млн більше, ніж чоловіків, серед кандидатів частка жінок становить усього 33%.

Попередні результати оголосять уже в 18.00. Перевірятимуть бюлетені будуть 4-5 тижнів.

За даними останніх опитувань розрив у рейтингах основних конкурентів – консервативного блоку ХДС/ХСС і соціал-демократів СДПН становить 1-3%.

Як повідомляли раніше, головними кандидатами на посаду канцлера є Армін Лашет, Олаф Шольц і Анналена Бербок. Зауважимо, Ангела Меркель, яка до цього часу керувала країною, свою кандидатуру на цих виборах не виставляє і залишає посаду канцлера після 16 років при владі.