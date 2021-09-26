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    У Німеччині сьогодні пройдуть вибори до Бундестагу

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    Для формування правлячої коаліції в новому Бундестазі потрібно 374 депутати - У Німеччині сьогодні пройдуть вибори до Бундестагу

    Для формування правлячої коаліції в новому Бундестазі потрібно 374 депутати

    Фото з відкритих джерел

    Головними кандидатами на посаду канцлера є Армін Лашет, Олаф Шольц і Анналена Бербок

    У Німеччині в неділю пройдуть парламентські вибори. Ангела Меркель свою кандидатуру на цих виборах не виставляє і залишає посаду канцлера після 16 років при владі. Про це пише «Інтерфакс».

    Головними кандидатами на посаду канцлера є Армін Лашет, Олаф Шольц і Анналена Бербок.

    Для формування правлячої коаліції в новому Бундестазі потрібно 374 депутати.

    Соцопитування останніх тижнів показують, що виборці віддають перевагу соціал-демократам. 23 вересня було опубліковано останнє опитування, проведене дослідницькою групою «Вибори». Згідно з цим опитуванням, «Соціал-демократична партія» з 25% підтримки виборців продовжує утримувати лідерство. Партійний союз «Християнсько-демократичний союзу/Християнсько-соціальний союз» може розраховувати на 23% голосів, партія «Зелені» – на 16,5%. «Вільна демократична партія» може отримати 11% голосів, права партія «Альтернатива для Німеччини» – 10%, партія «Ліві» – 6%.

    Вибори до німецького парламенту проводяться раз на чотири роки. 26 вересня буде обиратися бундестаг 20 скликання. За підсумками виборів за пропозицією президента Німеччини новий парламент вибере канцлера.

    Голосування в неділю буде тривали з 8:00 (9:00 за Києвом) до 18:00 (19:00 за Києвом). О 18:00 з'являться перші екзит-поли. У другій половині дня Федеральне відомство статистики, яке виконує функцію виборчкому, опублікує явку на 14:00.

    Нагадаємо також, що на думку журналіста Костянтина фон Еггерта, після виборів у Німеччині ситуація для України може дещо погіршитися, оскільки німці не хочуть «напружуватися» з російським газопроводом «Північний потік – 2».

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    Теги: соцопитування вибори Ангела Меркель Бундестаг парламент
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    У Німеччині сьогодні пройдуть вибори до Бундестагу